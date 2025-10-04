Monster Jam México 2025: precios, horarios y guía para vivir al máximo el show lleno de adrenalina

Prepárate para ver trucks volando, motores rugiendo y haciendo piruetas imposibles

El Palacio de Deportes es la sede para esta cita con camionetas de 5 toneladas. | Cortesía OCESA
Jorge Reyes Padrón
4 de Octubre de 2025

¡El rugido se va a escuchar hasta Iztapalapa! Monster Jam vuelve a la Ciudad de México con toda su furia, adrenalina y potencia descomunal. Del 3 al 5 de octubre, el Palacio de los Deportes se convertirá en una arena de velocidad, trompos, acrobacias y carreras salvajes entre camiones monstruo con más de 1,500 caballos de fuerza.

Los fanáticos estarán al borde de sus asientos, mientras los mejores conductores del mundo muestran sus habilidades y carreras desenfrenadas en feroces batallas cara a cara por el campeonato”, promete Monster Jam… y nosotros les creemos.

Son 8 las camionetas que se enfrentarán con sus potentes motores / Cortesía OCESA

¿Cuánto cuesta romper la tierra con Monster Jam?

Los boletos ya están a la venta en Ticketmaster y van desde los $610 hasta los $3,050 pesos (sin cargos). También hay promociones como el Pack Doble Diversión y el Family Pack 3x2, ideal para quienes van con toda la familia. Las funciones son:

  • Sábado 4 y domingo 5: 13:00 y 18:00 horas

La pista será un campo de batalla de lodo y tierra con trucks que pesan más que una microbús lleno, y que están listos para volar por los aires y levantar al público de sus asientos. También hay un show de motociclistas que los verás volar como Supermán y arriesgando su vida en cada salto.

Las carreras son muy emocionantes pues hacen rugir sus 1,500 caballos de fuerza / Cortesía OCESA

¡Camiones bestia y pilotos con agallas!

Entre los vehículos que pisarán la pista están:

  • Grave Digger con Krysten Anderson
  • Sparkle Smash con Loghan Ashline
  • Digatron JBC con Fernando Martínez
  • Thunderroarus con Colt Stephen
  • Megalodon con Ashley Sanford
  • Dragon con Coty Saucier
  • El Toro Loco con MJ Solorio
  • Monster Mutt con Abe Galvan

Sí, también hay mujeres al volante. Y manejan igual o más rudo que sus colegas. Lo mejor del show es que puedes votar en tiempo real por los pilotos y darles puntos que se verán reflejados en su calificación final para llevarse el primer lugar por hacer piruetas. Aquí sí se permite usar el celular todo el tiempo.

A los trucks los verás volar por los aires / Cortesía OCESA

Antes de ir, checa estas recomendaciones

  1. Protege tus oídos: El rugido de estos monstruos rebasa los 100 decibeles. Para niños, se recomiendan orejeras; para adultos, tapones o audífonos. Si se te olvidan, podrás comprarlos en el evento.
  2. Ve cómodo: Lleva ropa y zapatos deportivos. Vas a saltar de emoción más de una vez.
  3. Artículos prohibidos: No lleves cámaras profesionales, alimentos, bebidas ni mochilas grandes. Solo mochilas o bolsas transparentes de 30x30 cm y tapones para los oídos.

Monster Jam promete un espectáculo de otro mundo y la CDMX ya se prepara para un fin de semana que va a retumbar como nunca antes.

Solo es este fin de semana que podrás gozar del rugir de los motores / Cortesía OCESA

