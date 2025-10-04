Monster Jam México 2025: precios, horarios y guía para vivir al máximo el show lleno de adrenalina

¡El rugido se va a escuchar hasta Iztapalapa! Monster Jam vuelve a la Ciudad de México con toda su furia, adrenalina y potencia descomunal. Del 3 al 5 de octubre, el Palacio de los Deportes se convertirá en una arena de velocidad, trompos, acrobacias y carreras salvajes entre camiones monstruo con más de 1,500 caballos de fuerza.

“Los fanáticos estarán al borde de sus asientos, mientras los mejores conductores del mundo muestran sus habilidades y carreras desenfrenadas en feroces batallas cara a cara por el campeonato”, promete Monster Jam… y nosotros les creemos.

Son 8 las camionetas que se enfrentarán con sus potentes motores / Cortesía OCESA

¿Cuánto cuesta romper la tierra con Monster Jam?

Los boletos ya están a la venta en Ticketmaster y van desde los $610 hasta los $3,050 pesos (sin cargos). También hay promociones como el Pack Doble Diversión y el Family Pack 3x2, ideal para quienes van con toda la familia. Las funciones son:

Sábado 4 y domingo 5: 13:00 y 18:00 horas

La pista será un campo de batalla de lodo y tierra con trucks que pesan más que una microbús lleno, y que están listos para volar por los aires y levantar al público de sus asientos. También hay un show de motociclistas que los verás volar como Supermán y arriesgando su vida en cada salto.

Las carreras son muy emocionantes pues hacen rugir sus 1,500 caballos de fuerza / Cortesía OCESA

¡Camiones bestia y pilotos con agallas!

Entre los vehículos que pisarán la pista están:

Grave Digger con Krysten Anderson

Sparkle Smash con Loghan Ashline

Digatron JBC con Fernando Martínez

Thunderroarus con Colt Stephen

Megalodon con Ashley Sanford

Dragon con Coty Saucier

El Toro Loco con MJ Solorio

Monster Mutt con Abe Galvan

Sí, también hay mujeres al volante. Y manejan igual o más rudo que sus colegas. Lo mejor del show es que puedes votar en tiempo real por los pilotos y darles puntos que se verán reflejados en su calificación final para llevarse el primer lugar por hacer piruetas. Aquí sí se permite usar el celular todo el tiempo.

A los trucks los verás volar por los aires / Cortesía OCESA

Antes de ir, checa estas recomendaciones

Protege tus oídos: El rugido de estos monstruos rebasa los 100 decibeles. Para niños, se recomiendan orejeras; para adultos, tapones o audífonos. Si se te olvidan, podrás comprarlos en el evento. Ve cómodo: Lleva ropa y zapatos deportivos. Vas a saltar de emoción más de una vez. Artículos prohibidos: No lleves cámaras profesionales, alimentos, bebidas ni mochilas grandes. Solo mochilas o bolsas transparentes de 30x30 cm y tapones para los oídos.

Monster Jam promete un espectáculo de otro mundo y la CDMX ya se prepara para un fin de semana que va a retumbar como nunca antes.

Solo es este fin de semana que podrás gozar del rugir de los motores / Cortesía OCESA