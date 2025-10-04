¿Qué es LOY-002? La píldora que promete alargar la vida de los perros

La ciencia está a punto de cumplir el sueño de todo amante de los lomitos: pasar más tiempo con ellos. La empresa estadounidense Loyal anunció avances importantes con LOY-002, una pastilla que podría prolongar la vida de los perros al mejorar su salud metabólica en la vejez.

Este nuevo medicamento, que aún espera luz verde de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), ya completó el paquete preliminar de eficacia, uno de los pasos clave para su aprobación en Estados Unidos.

Las mascotas tiene un periodo más corto de vida / FREEPIK

¿Cómo funciona la LOY-002?

Según Loyal, la LOY-002 está diseñada para atacar la disfunción metabólica asociada con la edad en los perros. A medida que envejecen, los lomitos pueden sufrir problemas intestinales que derivan en enfermedades como artritis, insuficiencia renal y afecciones cardíacas. Esta pastilla ayudaría a mantener un metabolismo activo y saludable, aumentando la calidad y duración de vida de las mascotas.

“La píldora permitirá a las mascotas disfrutar de más años de vida saludable gracias a que ayudará a mantener un metabolismo sano, activo y eficaz acorde a las necesidades de cada uno de los ejemplares”, informó la compañía.

la LOY-002 está diseñada para atacar la disfunción metabólica asociada con la edad / FREEPIK

¿Para qué tipo de perros es esta pastilla?

La LOY-002 estaría enfocada en perros de 10 años o más y con un peso mínimo de 6 kilogramos, lo cual la hace compatible con razas pequeñas, medianas y grandes. Eso sí, no será de venta libre: tendrá que ser recetada por un veterinario.

Aunque el avance es enorme, Loyal fue clara en algo: “la aprobación de la FDA no está garantizada, por lo cual se deben tomar las precauciones necesarias”.

La LOY-002 estaría enfocada en perros de 10 años o más y con un peso mínimo de 6 kilogramos / FREEPIK

¿Cuándo podría estar disponible?

Con el paquete preliminar aprobado desde febrero de 2025, se espera que la FDA emita una resolución final en 2026. Si todo sale bien, en los próximos meses este medicamento podría comenzar a usarse en clínicas veterinarias de Estados Unidos.

Mientras tanto, miles de dueños de mascotas ya sueñan con la posibilidad de tener más años con su mejor amigo.

Se espera que para 2026, la píldora pueda ser aprobada / FREEPIK