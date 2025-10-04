¿Tesla lanzará el Pi Phone? Elon Musk aclara si busca competir con Apple

Otra vez las redes sociales se llenaron de publicaciones virales que aseguraban que Tesla, la empresa de Elon Musk, lanzaría su primer smartphone: el “Tesla Pi Phone”, un dispositivo futurista con internet gratis vía Starlink, carga solar y cifrado avanzado. Todo por 789 dólares, según las publicaciones.

El post que prendió la mecha fue uno del 23 de septiembre publicado por la página Trend Fuel en Facebook. “Es oficial. El Tesla Pi Phone de $789 acaba de revolucionar el mundo de los smartphones”, decía, junto a una foto editada de Elon sosteniendo un supuesto teléfono Tesla. En cuestión de horas se hizo viral, como reportó Snopes.

Otros perfiles replicaron el “anuncio”, algunos hasta citando que Musk había dicho que Apple debía preocuparse. Pero no había ningún comunicado oficial. Ni medios serios lo confirmaron. Y lo más importante: Elon tampoco.

El nuevo modelo de Pi Phone tendría internet gratis / Redes Sociales

" No, no estamos haciendo un teléfono "

Elon Musk tuvo que salir a desmentir todo, aunque lo hizo a su estilo. En una aparición en el podcast The Joe Rogan Experience, le preguntaron directamente si Tesla está construyendo un celular. Y él respondió claro: “No, no estamos haciendo un teléfono”, dijo Musk.

“Solo lo haríamos si Apple o Google bloquean las aplicaciones de Tesla o los servicios de Starlink”, añadió. Es decir, ni iPhone ni Android tienen competencia de Tesla… por ahora.

El caso es viral, pero que sea una realidad todavía está lejano / Redes Sociales

¿Y qué sí es cierto?

Lo que sí está ocurriendo es lo que está haciendo SpaceX, también de Musk, con Starlink. El 8 de septiembre de 2025, cerraron un acuerdo de 17 mil millones de dólares para comprar espectro de red a EchoStar. ¿Para qué? Para lanzar un servicio “directo al celular”. La idea es que los teléfonos normales puedan conectarse a satélites directamente sin necesidad de antenas extrañas.

La presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, confirmó que están trabajando con fabricantes de chips para que los próximos smartphones puedan ser compatibles con Starlink. Ya hay más de 600 satélites en órbita y las pruebas comenzarían en 2026.

En redes circulan muchas imágenes de cómo sería el celular de Tesla / Redes Sociales

Un rumor que se niega a morir

Aunque Snopes y otros medios ya han desmentido la historia del "Pi Phone" varias veces, los memes, las fotos falsas y los videos siguen saliendo. ¿La razón? Generar clics y monetizar el morbo. Porque en internet, si algo suena disruptivo y tiene la cara de Musk, vende.

Así que, no, no habrá Tesla Phone (por ahora). Solo queda esperar si algún día el magnate decide que sí quiere entrarle a la guerra de los celulares. Pero mientras tanto, el Pi Phone sigue siendo puro humo digital.

Elon Musk ya dijo que no busca competir con iPhone o Google / Redes Sociales