Aleks Syntek la vuelve a regar: lo tunden por comentario sobre salud de Tito de Molotov

“Ridículo y fuera de lugar”, le dicen por burlarse del rostro del guitarrista

El músico fue criticado por sacar su humor negro.
Jorge Reyes Padrón
4 de Octubre de 2025

Aleks Syntek volvió a colocarse en el ojo del huracán, pero no por su música, sino por lanzar un comentario totalmente fuera de lugar sobre el estado de salud del guitarrista Tito Fuentes, de Molotov, quien compartió una imagen en la que se aprecia su rostro desfigurado tras una intervención médica derivada de sus adicciones.

La publicación del músico iba acompañada de una reflexión íntima sobre su proceso de sanación. Sin embargo, Syntek decidió comentar: “No sé hermano, pero cuando te toque partir y te cremen nos meteremos tus cenizas y todo mucho hasta el moño en honor a súper Tito”.

Aleks Syntek debe de medir más sus comentarios para no ser criticado / FB: @syntekoficial
Tunden a Aleks Syntek

El mensaje, lejos de causar gracia, fue calificado por los usuarios como insensible, desatinado y hasta cruel. La oleada de críticas no tardó en llegar, pues muchos no comprendieron su humor negro.

“¡Diablos señorito!”, “¿No que puro child friendly? Ni el reguetón propone esas mama…”, “Hay quienes tratan de defenderte, pero tú no cooperas”, “Ridículo y fuera de lugar como siempre”, “¿WTF contigo?”, “No ma Alex, sí le pusiste lo divertido a tu comentario. Ojalá vengas a vernos cuando ya estés con Chicoché”, fueron algunas de las respuestas.

Esto fue lo que dijo Syntek de su compañero Tito / Redes Sociales
Tito Fuentes compartió su historia con dolor y verdad

Días antes, Tito había subido una imagen que, aunque impactante, venía acompañada de una reflexión profunda sobre su lucha contra las adicciones y el daño que estas causaron a su salud física y emocional.

“En realidad estas heridas vienen de algo que no pude controlar y lo actué, lo que sentía, lo emocional, lo psicológico, de lo que es más fácil no ver o no hablar, ¿cómo te sientes?, ¿cómo estás?”, escribió el guitarrista.

Calificaron de poco sensible al músico por su comentario al integrante de Molotov / FB: @syntekoficial
En entrevista, Tito explicó que vivió años de excesos, desconexión y descuido, hasta que una crisis lo llevó al límite.

“Al final, es una consecuencia de mis actos, llevo 30 años haciendo lo que se me dé la gana, sin cuidarme, ni física ni emocionalmente, entonces caí en la adicción, el alcoholismo, un montón de cosas muy destructivas por no saber hablarlas o tener tiempo de aterrizarlas”, confesó.

Incluso relató que estuvo en coma inducido, situación que marcó un punto de quiebre en su vida y lo motivó a buscar un cambio. A pesar de todo, Tito afirmó que no compartió la foto con fines mediáticos, sino como un mensaje para sí mismo y agradeció las muestras de cariño.

