Las 6 estafas más comunes contra adultos mayores, según Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Condusef encendieron las alertas sobre los fraudes financieros que afectan con mayor frecuencia a los adultos mayores en México. A través de la edición de octubre de la Revista del Consumidor, ambas instituciones detallaron las estafas más comunes que ponen en riesgo el patrimonio y la seguridad de este sector vulnerable.

El principal problema, señalaron, es que muchos de estos fraudes se aprovechan del desconocimiento tecnológico y financiero de los adultos mayores, quienes muchas veces no solo son víctimas de extraños, sino incluso de personas cercanas a su círculo familiar.

Buscan engañar a los abuelitos usando la tecnología / FREEPIK

¿Cómo operan los estafadores?

Entre las estafas más comunes están los correos electrónicos falsos, que suplantan la identidad de bancos o tiendas departamentales y piden verificar datos sensibles como contraseñas o números de cuenta.

Otro método son las llamadas engañosas: delincuentes que se hacen pasar por empleados bancarios o familiares que piden transferencias “urgentes” por supuestas emergencias.

También hay quienes ofrecen “inversiones seguras” con grandes ganancias, pero que en realidad son esquemas piramidales, y los cada vez más frecuentes mensajes falsos por WhatsApp o SMS, que activan fraudes al dar clic en enlaces sospechosos.

Las llamadas de extorsión son otra práctica muy común de engaño / FREEPIK

El fraude también llega a casa

Las autoridades advierten sobre las visitas domiciliarias sospechosas, en las que personas se hacen pasar por trabajadores del gobierno, salud o programas sociales para ingresar al hogar y cometer fraudes directamente.

Sin embargo, la forma más delicada de estafa es el abuso de confianza familiar. En este caso, hijos, nietos u otros parientes “ayudan” con las cuentas bancarias o tarjetas, pero terminan controlando el dinero del adulto mayor, incluso limitando su independencia.

Personas cercanas luego llegan a controlar el dinero de los abuelitos / FREEPIK

¿Cómo protegerse?

Tanto Profeco como Condusef insisten en la importancia de la educación financiera y tecnológica como barrera de prevención. Algunas recomendaciones clave son:

Tomar cursos básicos sobre seguridad digital y uso de cajeros o apps bancarias.

No compartir datos personales por teléfono o internet.

Leer con atención cualquier documento antes de firmar.

Verificar llamadas o mensajes directamente con el banco antes de actuar.

“La protección del patrimonio no debe significar perder independencia, sino fortalecer la seguridad”, señalaron ambas dependencias.

La gente se hace pasar como personal del gobierno para realizar estafas / FREEPIK