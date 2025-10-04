El regreso viral de ‘El Cachetes’: de la narcocultura a los memes

A dos años de su trágica muerte, ‘El Cachetes’, un adolescente de 15 años identificado como Cristopher ‘N’, volvió a ser tendencia en redes sociales. No fue por un homenaje ni por una historia de redención, sino por convertirse, una vez más, en blanco de memes, burlas y críticas, mientras circulan viejas fotos suyas ligadas a la narcocultura.

Cristopher, alias ‘El Cachetes’, fue exhibido en 2022 por el periodista Carlos Jiménez, conductor del programa C4 en Alerta, quien reveló los delitos, detenciones y excesos del joven que se hacía llamar Chris Montaña, en honor a Tony Montana.

“Tanto era su admiración por estos criminales que se convirtieron en santos, que el joven se rapó en su cabeza las iniciales ‘C’ y ‘M’ en honor a Tony Montana. El Cachetes se autonombró Chirs Montaña”, recordó Jiménez.

El adolescente se dedicaba presuntamente a delinquir a pesar de su corta edad / Redes Sociales

¿Quién era ‘El Cachetes’?

Según los reportes, ‘El Cachetes’ formaba parte de Los Escamos, una célula delictiva de la alcaldía Gustavo A. Madero, dedicada a extorsiones, homicidios y venta de droga. Fue detenido al menos cuatro veces entre 2022 y 2023, pero siempre volvió a las calles.

“Su última captura fue hace dos años, en octubre, cuando lo agarraron junto con un hombre llamado Lauren ‘N’ vendiendo mariguana”, explicó la fuente. “Sin embargo, las autoridades ministeriales nunca pudieron dejarlo tras las rejas por mucho tiempo.”

Cristopher presumía en redes su devoción por la Santa Muerte, Jesús Malverde y hasta por el mismo Tony Montana. En sus publicaciones posaba con armas y lujos, imitando la vida de los narcos.

'El Cachetes' fue detenido en más una ocasión pero librara la cárcel / Redes Sociales

La pelea por una moto que terminó en ejecución

Según narró Jiménez, días antes de morir, Cristopher se peleó con un amigo por una motocicleta que habían robado juntos. Esa riña le costó la vida.

“Fue la noche del 23 de noviembre del 2023 cuando presuntos cómplices de su ex amigo lo fueron a buscar hasta su casa, pero no estaba. Posteriormente, los presuntos sicarios localizaron a El Cachetes a escasos 280 metros de su vivienda, en una esquina donde lo acribillaron hasta en nueve ocasiones”, expuso.

Tras su asesinato, la SSC de la CDMX lanzó un operativo que capturó a cinco presuntos responsables, incluido el autor intelectual del crimen.

Ahora el joven fallecido, es motivo de burlas por parte de los cibernautas / Redes Sociales

¿Por qué se volvió viral de nuevo?

El reciente furor en redes vino luego de que familiares compartieran fotos de Cristopher. Sin embargo, lejos de recibir condolencias, los usuarios lo convirtieron en objeto de burla, memes y frases que lo ridiculizan por su obsesión con la narcocultura.

“Nadie lo recuerda como una persona noble a pesar de ser un menor de edad, incluso lo insultan o lo ridiculizan por creerse todo un sicario y ser parte de la narcocultura”, se lee en los comentarios.

Así, ‘El Cachetes’ vuelve a los reflectores… no como mártir, sino como advertencia viral de lo que implica romantizar la violencia.

El niño malandro es recordado pero no de buena manera / Redes Sociales