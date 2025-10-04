Karolina Krzyzak, la joven vegana que murió con apenas 22 kg: la historia que alerta sobre dietas extremas

La historia de Karolina Krzyzak, una joven vegana de 27 años, ha generado conmoción en redes sociales y medios internacionales. Su muerte, vinculada a una dieta frutariana extrema, ha encendido la alerta sobre los riesgos de llevar las tendencias “saludables” al límite.

Karolina había optado por una alimentación basada únicamente en frutas y jugos, lo que derivó en una pérdida de peso crítica, llegando a pesar apenas 22 kilogramos. Amigos y familiares expresaron su preocupación por los efectos que este tipo de dieta podía tener en su salud, pero la joven continuó con su régimen hasta que fue demasiado tarde.

Karolina Krzyzak tenía 27 años/IG

¿Quién era Karolina Krzyzak?

Originaria de Varsovia, Polonia, Karolina Krzyzak tenía 27 años y era vegana. Estudió en la Universidad de Leeds, en Inglaterra, y llevaba años luchando contra trastornos de la conducta alimentaria. De acuerdo con el medio The Sun, con el objetivo de conectar con personas que compartieran su estilo de vida, en diciembre de 2024, Karolina viajó a Bali, Indonesia, donde se hospedó en el Sumberkima Hill Resort. Al llegar, informó al personal sobre su estricta dieta basada únicamente en frutas crudas.

La joven falleció en su hotel de Bali/IG

A pesar de las advertencias del personal del hotel, Karolina insistió en seguir su dieta frutariana. Su condición física era alarmante: ojos hundidos, clavículas prominentes, uñas y dientes deteriorados. El personal le ofreció asistencia médica en varias ocasiones, pero ella se negó. Finalmente, fue encontrada inconsciente en su habitación y, tras ser trasladada al hospital, se confirmó su fallecimiento por desnutrición severa.

Karolina pesaba 22 kg/IG

Dietas extremas: ¿por qué son peligrosas?

Expertos en nutrición advierten que las dietas monótonas o extremas, como la frutariana, pueden provocar:

Desnutrición severa y pérdida crítica de masa corporal.

Deficiencias de proteínas, vitaminas y minerales esenciales.

Problemas cardíacos, musculares y en órganos vitales.

La dieta frutariana es una dieta vegana que se basa principalmente en el consumo de frutas/iStock

“Seguir una dieta vegana o frutariana requiere planificación y supervisión profesional”, explican los especialistas.

La muerte de Karolina Krzyzak no solo ha sido una tragedia personal, sino también un recordatorio sobre los peligros de las tendencias de alimentación extrema difundidas en redes sociales.