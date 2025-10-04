Inés Gómez Mont: Revelan su posible paradero en una ciudad lejana de México

Desde hace más de tres años, Inés Gómez Mont está fuera del ojo público, pero no de las noticias. Esta semana, el periodista argentino Javier Ceriani volvió a encender el debate sobre el paradero de la exconductora prófuga, al asegurar que ella se esconde en Dubái y que su ubicación es del conocimiento de “gente de Televisa”.

Durante su programa en YouTube, lanzó una bomba: “Habría hablado por teléfono ayer con alguien de Televisa. Y esa señora se levantó al teléfono y dijo: ‘Ay, me está llamando mi amiguita, está en Dubái y me está invitando a Dubái’. ¿De verdad? ¿De verdad que alguien que trabaja para Azcárraga sabe dónde está Inés Gómez Mont, todo el tiempo supo donde estaba Inés Gómez Mont y no lo avisó a las autoridades?”, comentó.

Aunque la acusación ha causado revuelo en redes sociales, ninguna autoridad ha confirmado esta versión, y por ahora, Gómez Mont sigue en calidad de prófuga.

Inés y su esposo llevan tres años evadiendo la justicia mexicana / Redes Sociales

¿Por qué la busca la Interpol?

El caso de Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, ha sido uno de los más escandalosos de los últimos tiempos. Ambos están señalados por presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero por casi 3 mil millones de pesos, y defraudación fiscal.

Según investigaciones, habrían operado una red de empresas fantasma y desviado recursos públicos a través de contratos irregulares. Por eso, desde 2021 la Interpol emitió fichas rojas para buscarlos en más de 190 países. Hasta el momento, no han sido localizados oficialmente.

En su programa, Javier Ceriani reveló que estaba oculta en Dubái / Redes Sociales

¿Dónde está Inés? Las versiones anteriores

Esta no es la primera vez que alguien “sabe” dónde está. En 2022, Tita Bravo, ex suegra de Gómez Mont, dijo que la pareja se ocultaba en una casa de seguridad lejos de sus hijos, y que podrían estar en Chiapas, Puebla o Miami. También surgieron rumores de que estaba en Italia o en islas del Caribe.

Mientras tanto, la expresentadora de televisión ha mantenido un perfil extremadamente bajo. No ha hecho declaraciones públicas y sus redes sociales permanecen inactivas. Ni una selfie, ni una pista.

La Interpol lanzó una alerta búsqueda en más 160 países / Redes Sociales

¿Y si sí está en Dubái?

La versión de Ceriani ha causado revuelo, sobre todo porque Dubái no está precisamente en la lista de países que cooperan activamente con extradiciones hacia México. Sin embargo, sin confirmación oficial, todo sigue siendo especulación. El caso sigue generando morbo, debate y hasta memes.

¿Estará de compras en el Burj Khalifa? ¿En yate en el Golfo Pérsico? ¿O todo es parte del mismo misterio? Por ahora, lo único cierto es que Inés Gómez Mont sigue sin responder ante la justicia mexicana, mientras las redes la buscan… en Google Maps.

Supuestamente gente cercana a Televisa sabe del paradero de Inés y su familia / Redes Sociales