¡Feid la rompió! Su Coffee Party en CDMX entra al Guinness World Records

El pasado viernes 3 de octubre, la Plaza de Toros México se convirtió en una fiesta épica cuando Feid subió al escenario para ofrecer un concierto gratuito que superó todas las expectativas. Más de 600 mil personas intentaron registrarse para asistir al evento, colapsando la plataforma en cuestión de minutos. Debido a la alta demanda, la organización decidió permitir el ingreso a todos los asistentes que se formaron en el recinto, garantizando que nadie quedara fuera. El resultado: un lleno total en cada rincón de la Monumental Plaza de Toros.

El colombiano hizo historia llenando la Plaza de Toros/IG

¡Récord Guinness en la casa!

Durante el show, representantes de Guinness World Records entregaron a Feid el certificado por la Coffee Party más multitudinaria del mundo. El artista, visiblemente emocionado, agradeció a su público: "Es un regalo para la gente que ha estado conmigo desde siempre", expresó ante los miles de asistentes.

Feid obtiene su segundo Récord Guinness tras multitudinario concierto gratuito en México/IG

¿Qué más pasó en el show?

Feid ofreció un espectáculo de más de dos horas y media, interpretando más de 30 canciones, incluyendo temas de sus primeros años como solista. Además, sorprendió a sus fans regalando LP’s y cassettes inéditos, ediciones exclusivas que nunca saldrán a la venta.

Feid interpretó más de 30 canciones, en una selección que incluyó joyas que nunca forman parte de sus giras/IG

Segundo récord Guinness para Ferxxo

Este no es el primer reconocimiento mundial del artista. En diciembre de 2024, Feid ya había hecho historia al convertirse en el artista que más distancia recorrió durante un concierto, desplazándose 10 mil metros en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, también avalado por Guinness World Records. Con esta nueva hazaña, el colombiano reafirma su posición como uno de los artistas latinos más influyentes del momento.