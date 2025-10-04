Así crecieron los seguidores de los famosos en Instagram durante La Casa de los Famosos México 2025

A punto de terminar La Casa de los Famosos México 2025, los habitantes no solo pelean por el premio final, sino también por un lugar en el corazón —y en las redes— de millones de fans. Desde que cruzaron la puerta del reality, sus cuentas de Instagram se convirtieron en un termómetro de popularidad, reflejando semana a semana quién conecta más con el público.

Los 5 finalistas de La Casa de los Famosos México 2025/IG

Cuando inició el programa, nombres como Ninel Conde y Aarón Mercury ya tenían una base sólida: 6 y 5.2 millones de seguidores, respectivamente. Pero conforme avanzaron los días, los escándalos, alianzas y confesiones dentro de la casa empujaron a varios participantes a cifras récord.

Los que ganaron terreno (y los que no tanto)

Aldo de Nigris ha sido uno de los grandes ganadores digitales: pasó de 848 mil a más de 2.2 millones de seguidores.

Abelito , el influencer, tenía poco más de 600 mil seguidores antes de entrar al reality; ahora cuenta con 2.4 millones .

Mar Contreras , actriz y cantante del Cuarto Noche, pasó de 209 mil a 606 mil seguidores .

Shiky , el conductor español, incrementó su comunidad de 163 mil a 359 mil seguidores .

Dalilah Polanco , actriz mexicana, creció de 337 mil a 590 mil seguidores .

Alexis Ayala mantuvo un crecimiento más moderado, al pasar de 1.1 millones a 1.3 millones de seguidores .

Aarón Mercury , uno de los que más seguidores tenía antes del reality, subió de 5.2 millones a 5.9 millones .

El Guana pasó de 400 mil a 528 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Facundo inició con 2.8 millones y actualmente cuenta con 2.9 millones .

Elaine Haro partió de 1.2 millones y, tras su salida, alcanzó 1.9 millones .

Mariana Botas se mantuvo estable, con alrededor de 1.2 millones de seguidores.

Priscila Valverde , modelo originaria de Acapulco, pasó de 49.3 mil a 231 mil seguidores , convirtiéndose en una de las revelaciones del reality.

Ninel Conde , “La Bombón Asesino”, entró con 6 millones y actualmente suma 6.3 millones .

Adrián Di Monte registró un incremento de 814 mil a 984 mil seguidores .

Olivia Collins, la primera eliminada, tenía 336 mil y hoy cuenta con 372 mil seguidores.

Las cuentas de Instagram de los participantes antes de comenzar el reality/RS

No todos los habitantes vivieron la misma suerte. Mientras Alexis Ayala y Olivia Collins mantuvieron un crecimiento moderado, algunos como Priscila Valverde y Shiky lograron multiplicar su número de seguidores pese a partir desde cifras bajas. La exposición del reality impulsó sus nombres a nuevas audiencias.

En contraste, participantes con trayectorias más consolidadas apenas registraron variaciones. Para ellos, la fama no creció en Instagram, pero sí en la conversación digital.

El reality dará fin este domingo 5 de octubre/FB

La batalla digital detrás del show

El fenómeno de La Casa de los Famosos México 2025 no solo se mide en rating televisivo, sino en métricas sociales. Cada conflicto, declaración o beso dentro de la casa puede traducirse en miles de nuevos seguidores y decenas de tendencias en redes.

Los números confirman lo que muchos ya sabían: en la era del entretenimiento multiplataforma, ganar el reality no siempre es lo mismo que ganar en internet.

El fenómeno de La Casa de los Famosos México 2025 no solo se mide en rating televisivo/FB