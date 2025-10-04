El MODO cumple 15 años y lo celebra con una expo de más de 3 mil objetos… ¡en orden alfabético!

El Museo del Objeto del Objeto (MODO) está de manteles largos. Para celebrar su 15° aniversario, este entrañable espacio cultural de la CDMX lanza ‘La colección, con todas sus letras’, una exposición que —literal— recorre su acervo con el abecedario en mano: de la A a la Z, más de 3,000 objetos cuentan historias que van de lo cotidiano a lo insólito.

La exposición abre al público el domingo 5 de octubre y promete ser una de las más memorables en la historia del MODO. Cada letra sirve como punto de partida para agrupar objetos bajo conceptos como juguetes, perfumes, zapatos, postales, radios, yo-yos o etiquetas. Es un recorrido emotivo, curioso y profundamente mexicano.

“Queríamos que cada letra fuera una sorpresa. La colección del MODO es tan vasta y rica que el abecedario se volvió una forma lúdica y poderosa de explorarla. Esta exposición no busca ser una enciclopedia, sino un juego de asociaciones que activa la memoria, la risa y la emoción”, dijo Manuel y Christian Cañibe, curadores de la exposición.

Son 3 mil objetos que se exhibirán durante todo el año / Especial

Objetos que cuentan historias

Pero esta expo no es solo una vitrina de nostalgia. Es una celebración del poder de observar, del valor simbólico de los objetos que habitan nuestras casas, bolsillos o recuerdos.

En palabras del propio museo: “Cumplir 15 años es una oportunidad para mirar atrás y también hacia adelante. Con La colección, con todas sus letras celebramos la vida de los objetos y lo que revelan de nosotros: que la historia se construye en lo cotidiano y que en el lugar más inesperado habita una historia por descubrir”.

Además de la expo, habrá talleres, actividades educativas y visitas especiales. Todo durante un año entero de celebración en la sede de Colima 145, Colonia Roma.

Los objetos están ordenados en orden alfabético / Especial

El MODO y sus 15 años de historias

Desde su nacimiento en 2010, el MODO se ha ganado un lugar especial entre los museos de México. Su enfoque es único: contar la historia del país a través de sus objetos. Lo mismo han expuesto sobre elecciones presidenciales que sobre rock, literatura o diseño mexicano.

Con más de 200 mil objetos, un programa de responsabilidad social y más de 5 mil visitantes al mes, el MODO demuestra que un museo puede ser riguroso, divertido y cercano al mismo tiempo.

La exposición está abierta de martes a domingo / Especial

INFO ÚTIL

🕒 Martes a domingo, de 10:00 a 18:00 hrs

💵 Entrada general: $60 | Descuento: $30 (estudiantes, maestros, adultos mayores con credencial vigente)

📍 Colima 145, Colonia Roma, CDMX

En ‘La colección, con todas sus letras’ verás todo tipo de objetos / Especial