Caos en Totimehuacán: policías intervienen tras cancelación del concierto de Fidel Rueda

Una noche de música y fiesta terminó en caos en San Francisco Totimehuacán, Puebla, luego de que se cancelara el concierto del cantante Fidel Rueda. Lo que prometía ser una velada de celebración se convirtió en un enfrentamiento entre asistentes y elementos de seguridad tras la negativa de los organizadores a devolver el dinero de los boletos.

Testigos señalaron que, al anunciarse la cancelación del evento, decenas de personas exigieron el reembolso de sus entradas, pero los responsables se negaron.

La molestia creció rápidamente y derivó en disturbios frente al recinto donde se realizaría el baile, generando tensión en la comunidad.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que los asistentes comenzaron a protestar, lanzando objetos y enfrentándose a los policías que arribaron al lugar para controlar la situación. En algunos clips se escuchan gritos y reclamos hacia los organizadores, mientras patrullas rodean la zona para dispersar a la multitud.

Autoridades locales reportaron que hubo daños materiales y varios altercados entre los asistentes y la policía. Aunque no se confirmó el número de personas lesionadas o detenidas, vecinos señalaron que la intervención fue violenta y que incluso hubo empujones y golpes.

¿Qué provocó el zafarrancho en Totimehuacán?

De acuerdo con los reportes preliminares, el baile de Fidel Rueda fue cancelado a último momento por falta de permisos y medidas de seguridad, lo que encendió el descontento entre los asistentes que habían pagado por ver al artista. La falta de comunicación y la negativa a devolver el dinero de los boletos fueron el detonante principal del conflicto.

Hasta el momento, ni los organizadores ni el equipo del cantante han emitido un posicionamiento oficial. Las autoridades de Puebla informaron que investigan lo ocurrido y revisarán la responsabilidad de los promotores del evento.

