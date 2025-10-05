Afición de Chivas le pide a la de Sevilla que "lleven a la luna" a Matías Almeyda

Este domingo el Sevilla venció al FC Barcelona en el Ramón Sánchez Pizjuan, encuentro en donde los dirigidos por Matías Almeyda 'le devolvieron la esperanza' a todos los aficionados del cuadro andaluz.

Uno de los aficionados más recalcitrantes del Sevilla es Cristóbal Soria, quien gracias a sus redes sociales, invocó a todo la nación de las Chivas Rayadas del Guadalajara.

La afición rojiblanca recordó a Almeyda | CAPTURA

En la publicación de Soria, asegura que Almeyda es el auténtico culpable de haberles devuelto la ilusión a todos los sevillistas, algo que llenó los ojos de lágrimas de los chivahermanos, que no dudaron en comentar la publicación de Cristóbal.

Varios aficionados recomendaron a los sevillistas disfrutar la estancia de Almeyda en su equipo, asegurando que el rojiblanco le sienta bien, incluso, algunos siguen lamentando la salida de "El Pastor", pidiéndole a los andaluces que "lo lleven a la luna" por ellos.

Sevilla sale del fondo

Con Matías Almeyda como entrenador, el Sevilla ha conseguido cuatro victorias, un empate y una derrota en los últimos seis partidos, lo que los ubica en la sexta posición en LaLiga.

A los dirigidos por Almeyda se enfrentarán al RCD Mallorca y a la Real Sociedad después del parón en LaLiga por la Fecha FIFA del mes de octubre.

