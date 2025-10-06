¡Chiva desde la cuna! Daniel Aguirre desata la ‘locura’ con foto de pequeño

Las Chivas ligaron su tercer partido consecutivo en el Apertura 2025, el conjunto dirigido por Gabriel Milito se ha metido en la zona de Play-In en busca de un lugar entre los primero seis y entrar a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Daniel Aguirre le da victoria a Chivas l IMAGO7

Los rojiblancos se llevaron los tres puntos de Ciudad Universitaria, gracias a un contraataque que definió eficazmente Daniel Aguirre, el mexicomaericano se convirtió en el héroe al aparecer en los minutos finales del encuentro.

Tras la anotación que catapultó el triunfo, la cuenta oficial del Club Deportivo Guadalajara presumió al jugador en donde muestra al actual elemento con una playera rojiblanca cuando era pequeño, afirmando así que Aguirre siempre ha sido ‘Chivahermano’.

Chiva desde la cuna l CAPTURA

¿Quién es Daniel Aguirre?

Daniel Aguirre es un futbolista de 26 años, que inicialmente se desarrollaba como mediocampista pero se ha convertido en el defensa que Gabriel Milito ha refrendado en el Apertura 2025; el mexicomaericano llegó a las Chivas para el Apertura 2024 procedente de Los Ángeles Galaxy.

Con el cuadro angelino registró 51 partidos disputados en la MLS, 35 en la USLC y 7 en la US Open Cup para sumar más de 3 mil minutos en las que protagonizó cinco anotaciones y nueve asistencias, todo esto antes de llegar a México.

Daniel Aguirre l IMAGO7

En el actual Apertura 2025 Daniel Aguirre destaca con seis partidos jugados con registro de un gol y un anotación, pese a tener un nuevo posicionamiento con Milito que lo ha retrasado más para jugar como defensa en los últimos partidos.

El jugador de 26 años ha empezado a ganarse la confianza del argentino, luego de que con anteriores entrenadores no era tomado en cuenta entre ellos; Gerardo Espinoza y Óscar García. Aguirre ha sido el referente de la central en al menos cuatro partidos.

¿Cuál es el próximo partido de Chivas?

Las Chivas aún sueñan con meterse a la Liguilla tras sumar 17 unidades; por ahora tendrán que parar por la Fecha FIFA, pero volverán a casa para enfrentar al Mazatlán en la Jornada 13 del Apertura 2025 para cerrar ante Querétaro, Atlas, Pachuca y Rayados.

Daniel Aguirre con Chivas l IMAGO7