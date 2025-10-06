Gabriel Milito tras vencer a Chivas en el EOU: "Cada partido seguirá siendo una final"

Chivas cerrará el Apertura 2025 con cinco Finales más. Luego de vencer 1-2 a Pumas en la Jornada 12, el estratega del Guadalajara, Gabriel Milito, reiteró que su equipo jugará el resto de sus partidos como si fueran por el título. Asimismo, el director técnico argentino se deshizo en elogios hacia Armando González, quien comenzó la remontada frente el Club Universidad Nacional.

Tras finalizar el encuentro ante Pumas y sumar su tercera victoria consecutiva, Milito señaló que el equipo se ha recuperado futbolísticamente y anímicamente con los resultados positivos. De igual manera, hizo énfasis en el accionar del Rebaño durante esta seguidilla de triunfos y resaltó que aún están en busca de completar los objetivos que se trazaron para este Apertura 2025.

Chivas venció a Pumas en el Olímpico Universitario | MEXSPORT

“Bueno, habíamos entrado en la recta final y para obtener el objetivo que nos propusimos al inicio de la temporada era indispensable sumar puntos, en la medida de lo posible ganar para sumar de tres. No teníamos mucho margen de error. Si bien hemos mejorado en la tabla de posiciones, quedan cinco partidos y hay que jugar cada uno de ellos de la manera que venimos haciendo para poder cumplir con el objetivo que nos trazamos al inicio de del campeonato. Cada partido seguirá siendo una Final”, comentó.

Actualmente, el Rebaño ya subió hasta la novena posición de la Tabla General y llegó a 17 puntos, consolidándose en los puestos de Play-In. Y es que tras un inicio de torneo irregular, las nueve unidades al hilo han hecho que tengan posibilidades de calificar a la Liguilla de manera directa.

Sobre Armando González, Diego Milito no tuvo más que elogios hacia su delantero. Con el resultado en contra, la ‘Hormiga’ puso el 1-1 con un cabezazo dentro del área, el cual significó su sexto tanto del Apertura 2025. Ante esto, el argentino agradeció tener al mexicano en su equipo, pues considera importante tener a un jugador con facilidad para el gol.