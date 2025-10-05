¡Invasión rojiblanca! Aficionados de chivas invaden CU pese a que Pumas quiso evitar que pasara

Un numeroso grupo de fans se hizo presentes en el partido

Ramiro Pérez Vásquez
5 de Octubre de 2025

Pumas y Chivas protagonizaron el penúltimo juego de la Jornada 12 del Apertura 2025; CU no pudo contener la tormenta eléctrica y el partido tuvo que retrasarse; sin embargo, no fue lo único que no pudieron contener, y es que los fans de los rojiblancos se hicieron presentes en las gradas pese a que quisieron evitarlo. 

Durante el juego un gran número de aficionados en un sector del Olímpico Universitario fueron los protagonistas con un apoyo arduo para los rojiblancos con ese sueño de continuar con el buen momento de la mano de Gabriel Milito.

Incluso la página oficial del cuadro tapatío presumió a la fanaticada dentro del estadio con las buenas vibras en lo más alto para el apoyo a sus principales figuras en medio del pesado clima que se presentó en el inicio del juego.

Fiesta previa 

Cabe mencionar, que antes del inicio del juego los aficionados se hicieron presentes en el lugar de contracción del equipo para hacerse sentir con pancartas y cánticos los aficionados de la autodenominada 'Capital Rojiblanca' alentaron a su equipo.

Como muestra de agradecimiento, los jugadores salieron del hotel de concentración para devolver el gesto a sus aficionados y convivir un pequeño rato horas antes del juego en la capital de la República Mexicana.

Una buena parte del plantel, encabezados por Efraín Álvarez, salieron a las puertas del hotel para agradecer a la afición y de paso aprovecharon para también corear los cánticos que los aficionados llevaban rato entonando.

Clásico Nacional en Phoenix 

Tras el partido las Chivas continuarán preparándose, pese al parón de Fecha FIFA, el conjunto rojiblanco volará a Estados Unidos para enfrentar un duelo amistoso al América en Phoenix, Arizona, en busca de mantener el ritmo.

En dicho partido, Gabriel Milito tratará de sacar conclusiones y nuevas alternativas; como ver jugadores que puedan ser alternativas de cara a la fase final, torneo en donde sigue en busca de afianzarse en Play-In.

