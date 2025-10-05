Chivas remontó ante Pumas, que dejó ir la ventaja dos veces en el Akron

Dos veces tuvo la ventaja en el marcador Pumas, dos veces de vino de atrás Chivas, que en los últimos segundos encontró el gol que sentenció la remontada. Fue la goleadora histórica Alicia Cervantes quien en el último minuto de compensación aprovechó las desatenciones de la zaga y firmó la remontada en el Estadio Akron.

Después de un mal rechace, dos veces ganaron las jugadores rojiblancas por aire para habilitar a Licha, quien ingresó dentro del área chica sin marca. La delantera remató sobre la salida de Heidi González, quien por segundo partido consecutivo fue titular en lugar de Wendy Toledo, y puso el 4-3 final, que virtualmente le da al Rebaño su boleto a Liguilla.

Chivas vino de atrás en el marcador | IMAGO 7

Con la victoria de este domingo, Chivas regresó al cuarto puesto de la tabla con 29 puntos, suma que históricamente es suficiente para clasificar a la Fiesta Grande de la Liga MX Femenil. Mientras que las universitarias se mantienen en el séptimo lugar con 22 unidades, pero pueden salir de zona de Liguilla si León, Atlético San Luis y FC Juárez ganan su respectivo juego de la Jornada 14.

Pumas no supo ganar en el Estadio Akron

Un doblete de Angelina Hix en el primer tiempo le dio a las de la UNAM una ventaja relativamente cómoda de 0-2 antes del descanso en la Perla Tapatía. Sin embargo, en un lapso de dos minutos, Denise Castro y Viridiana Salazar aprovecharon los errores del rival para empatar el marcador a dos goles.

Las universitarias se adelantaron dos veces en el marcador | IMAGO 7

La primera anotó al minuto 65, luego de un servicio de Carolina Jaramillo que ninguna defensa logró despejar; fue el quinto gol para Denise, que llegó como refuerzo en este Apertura 2025 y que ha anotado en los últimos cuatro juegos de forma consecutiva. Mientras que Viri hizo el 2-2 de medio vuelta al 67'.

Aunque Stephanie Ribeiro retomó la ventaja al minuto 73, la misma Salazar volvió a empatar dos minutos más tarde, con una definición de parte externa sobre la salida de González. Esto motivo a Chivas y liquidó a Pumas, que no encontró la fuerza para mantener la igualada y en los segundos finales permitió el tanto de Cervantes que significó la remontada.

El Rebaño logró un triunfo importante | IMAGO 7

¿Cuándo juegan de nuevo Chivas y Pumas en la Liga MX Femenil?

Para la Jornada 15, las dirigidas por Marcello Frigério regresarán a Ciudad de México y recibirán en el Estadio Olímpico Universitario a Atlas. Las rojinegras, que recibe a León este domingo, mantienen esperanza de clasificar a Liguilla, por lo que no serán rival sencillo en el encuentro programado para el sábado 11 de octubre a las 11:00 horas (tiempo del centro de México).

En cuanto a las pupilas de Antonio Contreras, repetirán como locales en el Estadio Akron, el domingo 12 en el mismo horario. El Rebaño recibirá a Puebla, que cayó en casa contra Tigres este fin de semana y se mantiene en el fondo de la clasificación, por lo que no tendría que complicar más a las tapatías.

Rojiblancas y universitarias dividieron unidades | IMAGO 7