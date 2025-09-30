¡A Semis! América Femenil vence a Orlando Pride y avanzan a Semis de la Concacaf W Champions Cup

América Femenil cerró la Fase de Grupos con paso invicto al vencer 2-0 al Orlando Pride y asegurar su lugar en las Semifinales de la Concacaf W Champions Cup como líder del Grupo A.

América vence al Orlando Pride | IMAGO7

El partido se disputó con gran intensidad desde los primeros minutos, ambos equipos aseguraban su boleto a Semis con una victoria, pero Las Águilas impusieron condiciones desde el arranque del partido.

.Apenas al 7’, Bruna Villamala recortó hacia el centro y disparó desde fuera del área; aunque la portera rival alcanzó a desviar, Kiana Palacios estuvo atenta al rebote para abrir el marcador y poner a Las Águilas en ventaja.

Las Águilas avanzan a Semis | IMAGO7

En el segundo tiempo, Irene Guerrero parecía aumentar la diferencia con un cabezazo, pero el tanto fue anulado por fuera de lugar. Sin embargo, la recompensa llegaría al 74’, cuando la española desbordó por la banda y mandó un pase raso al área que Jana Gutiérrez capitalizó tras un doble intento para sellar el 2-0 definitivo.

Maga Ovalle regresa a México

Lizbeth “La Maga” Ovalle, quien regresó a México ahora defendiendo los colores del Orlando Pride, ingresó al minuto 61’ con la misión de revertir el resultado, pero poco pudo hacer ante el sólido planteamiento azulcrema.

'Maga' Ovalle regresa a México | IMAGO7

América a Semis como líder

Con este triunfo, América Femenil concluye la fase de grupos con puntaje perfecto y espera al segundo lugar del Grupo B en semifinales.

Por su parte, Orlando Pride se quedó con 6 unidades y deberá definir su clasificación en la última jornada frente a Pachuca, que suma 3 puntos pero aún tiene un partido pendiente.

América Femenil espera rival para las Semis | IMAGO7