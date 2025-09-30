Pachuca vs Alajuelense: ¿Dónde y a qué hora ver la Concacaf W Champions Cup?

Todo o nada para las Tuzas. Pachuca recibe a Alajuelense este miércoles en la Jornada 4 de la Concacaf W Champions Cup en un partido que definirá el futuro de ambos equipos en el torneo. Por ahora, las dos escuadras están fuera de Semifinales, pero el que gane puede mantener la esperanza, dependiendo de otros resultados.

En el caso de las dirigidas por Óscar Torres, llegan en el tercer lugar del Grupo A con tres puntos, producto de su victoria 6-0 frente a Chorrillo FC. Sin embargo, en la Jornada 3 cayeron contra América por la mínima diferencia por un error en la parte baja, por lo que ahora tienen que remar contra corriente.

Alajuelense no pierde la esperanza de clasificar | MEXSPORT

Mientras que las costarricenses sorprendieron en la primera fecha al sacar el empate sin goles frente a las Águilas en casa. No obstante, la solidez defensiva se les acabó para su segundo compromiso y cayeron 3-0 frente a Orlando Pride, lo que les deja con pocas probabilidades de avanzar.

Pachuca, con obligación de ganar y golear

El resultado de este martes en el Estadio Ciudad de los Deportes puede ser determinante para el futuro de Pachuca en el torneo. Si América y Orlando empatan, entonces la derrota eliminará automáticamente a las Tuzas. Mientras que si hay un vencedor entre floridanas y azulcremas, habrá más margen de acción para las hidalguenses.

Pachuca tiene la obligación de la goleada | MEXSPORT

No obstante, la prioridad del actual campeón de la Liga MX Femenil debe ser ganar y golear en casa, sin pensar en lo que ocurra en el otro encuentro del Grupo A. Por ahora, Pachuca tiene una diferencia de cinco goles a favor, por ocho de América y diez de Orlando Pride; por lo que en caso de empate en puntos, quedaría fuera contra ambos clubes.

De ahí la urgencia de meter la mayor cantidad de puntos posible ante Alajuelense este miércoles. La mala noticia es que en sus más recientes juegos, Pachuca no ha ganado por una amplia diferencia de goles. Después de la goleada 5-0 frente a Mazatlán en la Jornada 11 del Apertura 2025, cayó ante América en Concachampions, venció 0-2 a Rayadas de Monterrey en liga y empató 2-2 ante Cruz Azul.

Alajuelense ya sorprendió y empató ante América | MEXSPORT

Por lo que si no quieren complicar su futuro en su primera participación del torneo internacional, las Tuzas tendrán que mejorar en ofensiva. Charlyn Corral, Nina Nicosia y Chinwendu Ihezuo serán las jugadoras a seguir en el compromiso de esta semana.

¿Dónde y a qué hora ver el Pachuca vs Alajuelense de la Concacaf W Champions Cup?

Fecha : Miércoles 1º de octubre de 2025

: Miércoles 1º de octubre de 2025 Horario : 19:00 horas (tiempo del centro de México)

: 19:00 horas (tiempo del centro de México) Sede : Estadio Hidalgo

: Estadio Hidalgo Transmisión: ESPN y Disney+

Las Tuzas están obligadas a ganar y golear en casa | MEXSPORT