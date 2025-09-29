América vs Orlando Pride: ¿Dónde y a qué hora ver la Concacaf W Champions Cup?

Este martes se reanuda la actividad de la Concacaf W Champions Cup con el platillo fuerte de la Jornada 4. América recibe en el Estadio Ciudad de los Deportes a Orlando Pride, encuentro que definirá al líder del Grupo A del certamen y que puede marcar la diferencia entre clasificar a Semifinales o no.

Además, el partido significará el regreso de Lizbeth Ovalle a territorio mexicano. La 'Maga' se marchó un par de meses a la National Women's Soccer League (NWSL), en una transferencia histórica entre Tigres y Orlando Pride, por una suma cercana a los 1.5 millones de dólares, y ahora volverá a medirse a un club contra el cual protagonizó grandes juegos en la Liga MX Femenil.

Ovalle visitará a América con Orlando Pride | X: @ORLPride

Será el segundo enfrentamiento de las de Florida contra un club mexicano. Hasta ahora, su único antecedente es el empate 2-2 en la Summer Cup 2024. Mientras que las Águilas han jugado en siete ocasiones a un club de la NWSL, con un balance de dos victorias y cinco derrotas hasta el momento.

Un duelo por el boleto a Semifinales

Después de empezar el torneo de la Concacaf con un empate sin goles ante Alajuelense, el club azulcrema fue contundente ante Chorrillo FC y se impuso de visitante 0-9, cuatro goles más de los que Orlando le hizo al club panameño. Mientras que en la última fecha, América aprovechó un error en la zaga para vencer 1-0 en casa a Pachuca.

Será el reencuentro entre la Maga y América | IMAGO 7

Con eso, las de Coapa son líderes por ahora con siete puntos y una diferencia de diez goles a favor. Sin embargo, el de este martes será el último juego de Fase de Grupos del equipo dirigido por Ángel Villacampa, por lo que en caso de derrota, dependerá del resto de los partidos del Grupo A para avanzar a la Fase Final.

América necesita ganar o empatar para amarrar su boleto a Semifinales por segundo torneo consecutivo; en caso de igualar, podría perder el liderato una vez que concluya la Fase de Grupos, mientras que con el triunfo asegurará el primer puesto. En el caso de Orlando Pride, llegan a este compromiso con dos triunfos, el primero 3-0 ante Alajuelense y el segundo el 0-5 contra Chorrillo.

Orlando Pride visita a América este martes | X: @ORLPride

La victoria este martes en el inmueble de la colonia Nochebuena también les dará el pase a Semifinales, pero tendrán que esperar a la última jornada para definir su posición. En cambio, con un empate o derrota, las estadounidenses dejarán para la última jornada -cuando se midan ante las Tuzas- su clasificación.

¿Dónde y a qué hora ver el América vs Orlando Pride?

Fecha : Martes 30 de septiembre de 2025

: Martes 30 de septiembre de 2025 Horario : 19:00 horas (tiempo de Sinaloa)

: 19:00 horas (tiempo de Sinaloa) Sede : Estadio Ciudad de los Deportes

: Estadio Ciudad de los Deportes Transmisión: ESPN y Disney+

Lizbeth Ovalle se reencontrará con América | MEXSPORT