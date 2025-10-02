Concacaf W: Rayadas cumple y golea a Vancouver para mantener esperanza de Semifinales

Triunfo y goleada que mantienen viva la esperanza. Rayadas de Monterrey no se complicó de más y cumplió con las expectativas en la Jornada 4 de la Concacaf W Champions Cup, en la cual recibió a Vancouver Rise Academy, que oficialmente quedó eliminado del torneo.

De la mano de Emily Gielnik, que fue la figura del compromiso con un doblete, la Pandilla se impuso 4-0 en el Estadio BBVA. Nicole Pérez y Katty Martínez también marcaron en el partido que quedó definido desde el primer tiempo y que en el segundo fue solamente trámite.

Gielnik fue la figura del partido | MEXSPORT

Victoria que mantiene viva la esperanza de Semifinales

Desde el minuto 1, Rayadas fue superior a su rival y Gielnik apareció en un par de ocasiones de cara al arco, pero con disparos desviados. No obstante, la delantera australiana encontró la recompensa a su esfuerzo y en lapso de cinco minutos puso el 2-0 en el marcador.

El primero llegó al minuto 20, luego de un pase filtrado que la atacante definió con parte externa y que se fue por debajo de los brazos de la guardameta rival. Mientras que el doblete llegó al 24' tras una serie de desatenciones defensivas que permitió a Gielnik definir solo dentro del área, a la altura del punto penal.

Nicole Pérez también marcó en la goleada | MEXSPORT

Ya con una ventaja cómoda en el marcador, Rayadas bajó el ritmo y fue poco antes del descanso que Nicole y Katty liquidaron el encuentro. La mediocampista anotó al 39' con un disparo de larga distancia, mientras que Katty 'Killer' puso el cuarto en la compensación, tras una gran jugada de Lucía García.

La española dejó rivales en el área antes de perfilarse para tirar. No obstante, encontró a Martínez mejor colocada y cedió el balón a su compañera, que definió con un disparo cruzado. Con este resultado, Rayadas llegó a seis puntos y está en el tercer puesto del Grupo B, a uno del segundo lugar.

Katty Martínez sentenció la goleada | MEXSPORT

¿Cuándo enfrenta Rayadas a Rebeca Bernal por el pase a Semifinales?

El equipo dirigido por Leonardo Álvarez no es el único que se jugará su pase en la última jornada de la Fase de Grupos. Pachuca también tendrá el desafío de ganar en su último partido, cuando se enfrenta a Orlando Pride de Lizbeth Ovalle, mientras que Rayadas se reencontrará con su excapitana, Rebeca Bernal, ante Washington Spirit.

Ambos partidos se jugarán en Estados Unidos y están programados para el miércoles 15 de octubre, pero el de Monterrey a las 16:15 horas (tiempo del centro de México) y el de Pachuca a las 18:15 horas. El conjunto regio está obligado a ganar para clasificar, mientras que a las Tuzas el empate les basta por la diferencia de goles.

Con la goleada, Monterrey mantiene esperanza de clasificar | MEXSPORT