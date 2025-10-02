Triplete de Ihezuo y exhibición ofensiva: Pachuca Femenil arrasa a Alajuelense

La tarde comenzó con el murmullo del viento entre las gradas del Estadio Hidalgo, ese antiguo recinto que ha visto épicas en el futbol mexicano. Pero pocas veces había sido testigo de semejante despliegue: cuando las luces energizaron el césped, las Tuzas del Pachuca emergieron como una tormenta ofensiva imparable. Las jugadoras caminaban con determinación, el público respiraba expectante, y los cánticos crecían al compás de cada salida desde la zona técnica.

Con el silbatazo inicial, se sintió el pulso acelerado de un partido con todo en juego. No era mera exhibición: la obligación de los tres puntos guiaba cada pase, cada desmarque. Alajuelense, serio rival costarricense, intentaba sostenerse, replantearse, encontrar espacios. Pero la noche se tornó cuesta arriba rápidamente para las rojinegras. En minutos ya quedaba claro que Pachuca no vino de paseo.

Cuando llegó el primer gol de Natalia Mauleón, el estadio vibró. Poco después, Marcia García elevó el marcador y, finalmente, la delantera Chinwendu Ihezuo se adueñó de la escena con un triplete demoledor. Tres golpes certeros que enterraron toda esperanza tica. Pachuca no solo ganó: humilló con estilo, con determinación, con el hambre de quien no se conforma con poco.

Aplastaron a Alajuelense | MEXSPORT

Imponente ofensiva que desbordó barreras

Desde los pies de sus mediocampistas, las Tuzas maniobraron la pelota con solvencia. Cada avance era una flecha lanzada hacia la portería rival. Alajuelense intentaba frenar con repliegues, intercepciones, velocidad en contragolpe, pero no hallaba respuesta. El dominio territorial fue casi total: Pachuca robaba, combinaba, exigía. La portera costarricense apenas podía contener el torrente ofensivo.

El bagaje goleador lo cuenta todo: Natalia Mauleón inauguró la cuenta con remate cruzado; Marcia García miró el arco y definió con sangre fría. Pero el espectáculo lo completó Ihezuo: su constancia, su olfato de gol y su instinto goleador la convirtieron en figura de la noche. Cada uno de sus tres tantos generó estallidos de júbilo en las tribunas.

Las ticas no supieron reaccionar | MEXSPORT

¿Qué deja esta goleada rumbo al Final Four?

Con esta victoria —por goleada absoluta—, las Tuzas se colocan con vida para alcanzar la siguiente fase de la Concacaf W Champions Cup 2025-2026. Queda una jornada por disputarse en el Grupo A, y el panorama indica que el encuentro contra Orlando Pride, en Estados Unidos, definirá quién acompañará al América Femenil a las Semifinales.

Las Águilas ya dejaron claro su candidatura al título: avasallaron en otras fechas y han mostrado contundencia. Pachuca, por su parte, se reivindica internacionalmente tras coronarse campeonas del Clausura 2025 en la Liga MX Femenil. Este éxito en el torneo continental prolonga su momento histórico.

Quieren ir a Semis | MEXSPORT

Contexto y referencias que fortalecen al plantel

No es casualidad que Pachuca esté entre los protagonistas: las Tuzas vienen de una temporada de gloria. Con la histórica conquista del Clausura 2025, por primera vez se vieron coronadas campeonas de Liga MX Femenil, derrotando precisamente al América en la final por global de 3-2. Además, se estrenan en esta edición de la Champions W como representación mexicana con hambre de más.

En su primera participación internacional de este nivel, Pachuca ha encarado tipos distintos de rivales. Alajuelense, ocho veces campeón de Costa Rica, llegaba con temple y ganas. Pero la noche no fue de ellas. La estructura táctica mexicana, apoyada en talento ofensivo e intensidad colectiva, superó los intentos del equipo centroamericano.

Siguen sumando resultados importantes | MEXSPORT