Rayadas vs Vancouver Rise: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 4 de la Concacaf W Champions Cup?

La Jornada 4 de la Concacaf W Champions Cup llegará a su fin este jueves 2 de octubre y Rayadas de Monterrey tendrá la obligación de ganar en casa contra Vancouver Whitecaps. El equipo regio tiene tres puntos de seis disputados y si quiere llegar con esperanza de avanzar a Semifinales a la última fecha, necesita la victoria de local.

Junto con América, la Pandilla fue uno de los clubes de la Liga MX Femenil que repitió su participación en el torneo de Concacaf por segundo año consecutivo. Pero mientras que las Águilas ya aseguraron -nuevamente- el liderato de su grupo, las regias una vez más están en riesgo de quedar eliminadas.

Rayadas todo tiene esperanza de avanzar a las Semifinales | MEXSPORT

En la temporada pasada, bajo la dirección técnica de Amelia Valverde, quedó en el tercer sitio con siete puntos, uno menos que NJ/NY Gotham FC, eventual campeón del certamen. Ahora, ya sin la costarricense, tendrá que desafiar a las vigentes monarcas y a Washington Spirit, contra el cual juega en la última jornada.

¿Cómo llega Rayadas al partido de Concacaf?

Luego de la derrota 4-0 contra Tigres en el Clásico Regio, que supuso el despido de Amelia Valverde, Monterrey tiene tres triunfos en cuatro partidos. Su única derrota fue en casa, por marcador 0-2 contra Pachuca, actual campeón de la Liga MX Femenil.

Monterrey está obligado a ganar este semestre | MEXSPORT

En cambio venció 0-1 a Toluca y 0-5 a Necaxa como visitante, además que en la Concachampions goleó 8-0 a Alianza FC. Por lo que la expectativa es que pueda mantener el buen ritmo, sobre todo ante un rival que llega con dos derrotas, ocho goles permitidos y uno anotado en el torneo internacional.

Además, hasta ahora Rayadas marcha con racha invicta en Concacaf. La temporada pasada se impuso 5-0 frente a Frazsiers Whip de Jamaica y 3-0 a Alajuelense. Mientras que este año logró la ya mencionada goleada contra Alianza, por lo que tienen todos los pronósticos a su favor.

Vancouver perdió sus dos primeros juegos | MEXSPORT

Alice Soto llega como goleadora del equipo y del torneo, con tres anotaciones hasta ahora. Rosemonde Kouassi, Summer Yates, Irene Paredes y Kiana Palacios están empatadas por ahora, por lo que Alice tiene la oportunidad de despegarse si comanda la victoria de su equipo este jueves.

¿Dónde y a qué hora ver el Rayadas vs Vancouver de la Concacaf W Champions Cup?

Fecha : Jueves 2 de octubre de 2025

: Jueves 2 de octubre de 2025 Horario : 19:00 horas (tiempo del centro de México)

: 19:00 horas (tiempo del centro de México) Sede : Estadio BBVA

: Estadio BBVA Transmisión: ESPN y Disney

Rayadas tiene que ganar para mantener esperanza de clasificar | MEXSPORT