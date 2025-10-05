¡Cardiaco! Chivas, con gol de Daniel Aguirre, vence a Pumas en los últimos minutos del partido

Remontada rojiblanca. Con goles de Armando González y Daniel Aguirre, Chivas le dio la vuelta al marcador y venció 1-2 a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, en duelo correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2025. Tras un duelo intenso en el que tuvieron la ventaja por unos momentos, los dirigidos por Efraín Juárez no pudieron mantener el resultado y llegaron a su tercera derrota consecutiva, quedándose cerca de estar fuera del Play In.

Apenas al minuto 4, Pumas tuvo su primera jugada de ataque. Luego de una acción por la banda derecha, José Juan Macías tomó el balón dentro del área y tras una serie de amagues remató con potencia, pero su intento pegó en la red lateral. Al 8’, Chivas respondió de igual manera, pues luego de un tiro de esquina, el rebote le cayó a Efraín Álvarez, quien disparó al arco, pero Keylor Navas atajó en dos tiempos y se quedó con la redonda.

Posteriormente, el Rebaño se acercó otra vez a la portería contraria. Luego de un cambio de juego de Efraín Álvarez, fue Santiago Sandoval el que recibió de gran manera y tras un doble recorte a José Luis Caicedo, disparó con potencia y muy por encima del arco de Keylor. Al 27’, otro remate de Diego Campillo desde fuera del área exigió al guardameta tico, quien atajó de manera correcta para mantener su portería en cero.

Tras esto, lo restante del primer tiempo transcurrió sin más aproximaciones de peligro, por lo que la pizarra se fue 0-0 al descanso. Para la segunda parte, ni el cuerpo técnico de Pumas no Diego Milito hicieron modificaciones, con lo que se mantuvieron los 22 jugadores que iniciaron el encuentro.

Y apenas al minuto 48, el Club Universidad Nacional logró abrir el marcador. Luego de una jugada personal de José Juan Macías, el balón quedó a la deriva dentro del área, lo cual aprovechó Pedro Vite para rematar y vencer al ‘Tala’ Rangel, para así poner el 1-0 con lo que ‘explotó’ CU. Asimismo, este tanto significó el primero para el mediocampista ecuatoriano en la escuadra felina.

Pero Guadalajara no tardó en responder y apenas unos instantes después igualó nuevamente el marcador. Al 55’, luego de una jugada por la banda izquierda, Efraín Álvarez mandó un centro preciso para Armando González. A pesar de estar rodeado de defensas rivales, la ‘Hormiga’ le ganó la espalda a Nathan Silva y el frente a Ángel Azuaje, además de que con su cabezazo venció a Keylor Navas y así convirtió el 1-1.

Posteriormente, tanto Pumas como Chivas realizaron cambios en busca de ponerse arriba en la pizarra. Del lado del equipo felino, José Juan Macías y Alan Medina salieron para darle entrada a Santiago Trigos y Santiago López, quien regresó luego de una fractura en el pie durante la Leagues Cup. En cuanto al Rebaño, Santiago Sandoval abandonó el campo para el ingreso de Miguel Tapias.

Al minuto 81, cuando el partido seguía 1-1, de nueva cuenta se realizaron cambios para darle un giro diferente al duelo. Milito realizó tres cambios en una sola ventana al darle entrada a Miguel Gómez, Cade Cowell y Daniel Aguirre, al mismo tiempo que salieron Richard Ledezma, Efraín Álvarez y José Castillo. Por Pumas salió Adalberto Carrasquilla y entró Rodrigo López, quien en el 84 estuvo cerca de darle la ventaja a Pumas, pero Raúl Rangel atajó un disparo con el pie y mantuvo el empate.

Y cuando parecía que el juego se iría 1-1, una jugada por la banda izquierda de Bryan González terminó en asistencia para Daniel Aguirre, quien puso el 1-2 definitivo. Y justo en el último minuto, el árbitro central marcó penalti para Pumas, pero Álvaro Angulo estrelló el balón en el travesaño y consumó la derrota de los Felinos