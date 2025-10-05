¿De regreso a Chivas? Esposa de Orbelín Pineda ilusiona al Rebaño

Orbelín Pineda fue un jugador clave para el título de Liga MX de Chivas en 2017, por lo que los aficionados le guardan cariño y esperan su regreso en algún futuro no muy lejano, y cualquier gesto es tomado como una señal de ello.

Pineda con Chivas | IMAGO7

¿Guiño de Orbelín Pineda a Chivas?

Incluso, hace algunos meses, diversos medios reportaron el interés de Chivas por fichar a Orbelín Pineda, quien actualmente juega en el AEK Atenas en Grecia. Sin embargo, la negociación no se concretó.

La esposa de Orbelín Pineda, Gabriela Ríos subió una fotografía de su hijo con una playera de Chivas, lo que ilusionó a varios aficionados del Rebaño, quienes aseguran que su regreso es inminente.

Pineda fue el mediocampista titular de Matías Almeyda para conquistar el título de Liga MX en el Clausura 2017. El mexicano se fue a Cruz Azul tras su paso por el Rebaño Sagrado, antes del comienzo de su carrera en Europa.

Hijo de Pineda con playera de Chivas | X: CAPTURA

El gesto no pasó desapercibido entre los seguidores rojiblancos, que de inmediato inundaron las redes sociales con mensajes de nostalgia y esperanza por ver nuevamente al “Maguito” vestido de rojiblanco. Algunos incluso interpretaron la publicación como una pista sobre su posible regreso a Guadalajara en un futuro cercano.

Orbelín Pineda ha mantenido un buen nivel en el futbol europeo. Su madurez futbolística y su capacidad para adaptarse a distintos sistemas lo convierten en un jugador atractivo para cualquier equipo.

Desde su salida de Chivas, Pineda ha expresado en diversas ocasiones el cariño que le tiene al club y el agradecimiento hacia la afición que lo vio consagrarse. Aunque actualmente su contrato con el AEK lo mantiene lejos de México, el mediocampista no ha cerrado la puerta a un posible regreso en el futuro.

¿Es posible el regreso de Orbelín Pineda a Chivas?

La posibilidad de volver a Chivas dependerá de varios factores, entre ellos la disposición del club griego a negociar y las condiciones económicas del traspaso. Mientras tanto, los aficionados seguirán pendientes de cualquier señal que acerque al “Maguito” al equipo con el que levantó uno de los títulos más recordados de la era reciente del Rebaño Sagrado.

Pineda en Chivas | IMAGO7



