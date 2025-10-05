Quiere Mundial: Carlos Acevedo aseguró que con trabajo duro puede ser parte de la lista final de Javier Aguirre

Carlos Acevedo continúa consolidándose como uno de los porteros más consistentes del fútbol mexicano. A pesar de la reciente derrota de Santos Laguna ante las Águilas del América por 3-0, su rendimiento a lo largo del torneo ha sido suficiente para llamar la atención del cuerpo técnico de la Selección Mexicana, encabezado por Javier Aguirre.

El arquero de 28 años ha sido uno de los jugadores más destacados de Santos, y su esfuerzo ha sido recompensado con una convocatoria a la próxima Fecha FIFA. Esta oportunidad lo coloca en el radar de los posibles seleccionados rumbo al Mundial 2026, un objetivo que el propio Acevedo tiene claro en mente.

Tras el partido en el Estadio Ciudad de los Deportes, los medios de comunicación abordaron al portero de la comarca lagunera para preguntarle sobre su presente con el Tri. Fiel a su estilo humilde y trabajador, Carlos Acevedo aseguró que el único camino para llegar al Mundial es el esfuerzo constante y la disciplina dentro del campo de juego.

Carlos Acevedo I IMAGO7

“La única forma de llegar (al Mundial) es con trabajo y con lo que demuestres en el campo, las palabras se las lleva el viento”, expresó el arquero. Además, resaltó la importancia del ambiente grupal: “Hay que ser positivos en el tema anímico y grupal, hacer buen ambiente que importa mucho en el campo”.

Acevedo en Liga MX I IMAGO7

¿Qué representa Carlos Acevedo para la Selección Mexicana?

En un momento donde la portería del Tri ha estado en constante debate, el nombre de Carlos Acevedo surge como una opción fresca y sólida. Su liderazgo bajo los tres palos, su agilidad y su capacidad para enfrentar situaciones de alta presión lo convierten en un contendiente serio para el puesto titular de cara a 2026.

Acevedo vs América I IMAGO7

Javier Aguirre, actual entrenador del combinado nacional, ha dejado entrever que busca renovar posiciones clave dentro del plantel, y la portería no es la excepción. Acevedo representa una nueva generación de arqueros con hambre de triunfar y con el carácter necesario para defender los colores de México en la máxima justa del fútbol internacional.

Si bien aún faltan etapas por recorrer antes de que se definan los convocados al Mundial, el arquero de Santos Laguna ya ha dado un paso importante. Su inclusión en la Fecha FIFA no solo es un premio a su desempeño reciente, sino también una señal de que Javier Aguirre confía en su potencial.

Con varios meses por delante y múltiples compromisos tanto con su club como con la Selección Mexicana, Carlos Acevedo sabe que mantener el nivel será clave. “Todo llega con trabajo”, dijo convencido, y hoy, más que nunca, el sueño del Mundial parece estar a su alcance.

Portero, Carlos Acevedo I IMAGO7