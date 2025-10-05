Xolos vs Rayados: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la J12 del Apertura 2025 de la Liga MX?

En un partido que enfrenta al cuarto lugar frente al séptimo en la duodécima jornada de Liga MX, Xolos recibirá a Rayados de Monterrey con miras a quedarse en la parte alta de la tabla y no rezagarse de cara al final del torneo en su Fase Regular, además de mantenerse en dichas zonas tomando en cuenta que la Fecha FIFA dará descanso de un par de semanas, mismas en las que permanecerán los equipos durante el receso.

Los dirigidos por 'El Loco' Abreu han sido una de las sorpresas del torneo con una de las actuaciones más consistentes de un equipo que aún pelea por clasificar directo; los dirigidos por Domenec Torrent han llegado incluso a ser líderes de la competencia en semanas anteriores.

Tijuana recibe a Rayados para terminar la actividad de la J12 | Imago7

¿Cómo llegan ambos equipos a la Jornada 12 antes de la nueva pausa?

Tijuana es el equipo que marcha en la séptima posición con 19 puntos conseguidos en una participación de cinco victorias, cuatro empates y dos derrotas, además de ser una de las gratas sorpresas, siendo también la primera vez que Sebastián Abreu dirige en Primera División. La balanza de goles está en 21 a favor y 11 en contra, siendo un equipo más goleador que goleado.

Los Xolos fueron el equipo encargado de un par de situaciones en la Jornada 11: quitarle el invicto a Cruz Azul ganándole 2-0 y 'retirar' a Jesús Corona, quien decidió que ese enfrentamiento ante La Máquina sería ideal para poder 'colgar los botines' jugando tan solo diez minutos antes de que los de la frontera sacaran el resultado de mayor sorpresa en su estadio.

Como locales los tijuanenses marchan invictos, ya que poseen una marca de seis partidos jugados, en los cuales han ganado cuatro veces y empatado dos, teniendo su última victoria ante Cruz Azul en la fecha pasada.

Los Xolos despidieron a JJ Corona con victoria ante su exequipo | Imago7

Por parte de los Rayados, de momento se ubican en el cuarto lugar de la competencia, aspirando incluso a empatar en puntos a Toluca; sin embargo, la diferencia de goles no les permitiría ser líderes, solamente acompañar al campeón en la cima con 28 unidades. Monterrey cuenta con una estadística de ocho partidos ganados, uno empatado y dos perdidos.

La última de sus victorias la consiguió ante Santos Laguna en el 'Gigante de Acero' durante la jornada anterior con un resultado de 1-0 con gol de Lucas Ocampos y dos goles anulados a Sergio Ramos, quien se sigue recuperando del golpe en la cabeza que se llevó en el mismo encuentro. Como visitante, su último partido fue en la Jornada 10 cuando Toluca los goleó 6-2 a lo largo de la doble jornada.

Su goleo sigue siendo positivo, pues ha anotado 23 goles mientras que ha recibido 17, dejándolo en +6. Como visitante a lo largo de toda la competencia, el equipo del español Domenec Torrent ha jugado seis partidos, en los cuales ha ganado cuatro veces y perdido dos, por lo que no tienen empates en patio ajeno.

Lucas Ocampos le dio la última victoria a Rayados | Imago7

¿Dónde ver el duelo que cierra la Jornada 12 del Ap2025?

Fecha : Domingo 5 de octubre

: Domingo 5 de octubre Sede : Estadio Caliente

: Estadio Caliente Horario : 9:05 (tiempo del centro de México)

: 9:05 (tiempo del centro de México) Dónde ver: Fox, Caliente TV

El Estadio Caliente recibe el último partido de domingo | Imago7