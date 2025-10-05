Así marcha la Tabla General del Apertura 2025 tras la Jornada 12

La Liga MX llegó a un punto importante previo a una nueva pausa por Fecha FIFA, por lo que los equipos buscan afianzarse de la mejor manera antes de no tener actividad al menos por un par de semanas. El campeón Toluca se ha puesto la etiqueta de 'imparable' ya que ha goleado prácticamente en cada campo que pisa, incluyendo el suyo, le siguen unas Águilas que, en caso de seguir con la misma inercia, tendrán que tratar de quitarle el liderato en la última jornada.

La Jornada 12 también tuvo un duelo en la parte más baja de la tabla, por lo que ha quedado más que claro que Puebla es el peor equipo de lo que llevamos de competencia en el último semestre del 2025; la pelea en la mitad de la tabla está más cerrada con el paso de los encuentros. Con dos partidos restantes, esta es la tabla de la duodécima fecha.

América tuvo varios lesionados en la Jornada 12 | Imago7

La Liga MX convertida en un infierno

El líder indiscutiblemente es Toluca después de vencer 2-4 a León en el regreso de Ignacio Ambriz como entrenador esmeralda, los Diablos solamente le sacan un punto de diferencia a su máximo perseguidor, América, quienes han goleado a Santos en el Estadio Ciudad de los Deportes y se mantienen 'pisando los talones' del vigente campeón del futbol mexicano.

Cruz Azul empató de último minuto en contra de Tigres, por lo que se mantiene en la parte alta de la tabla, pero ha salido del ansiado liderato; le sigue Rayados, quienes aún faltan por enfrentar a Xolos en el Estadio Caliente. Los de la UANL son quintos tras su empate con La Máquina; los Tuzos, después de haber vencido a Necaxa, se quedan de momento con el último puesto de los clasificados de manera directa a la Liguilla.

Tigres y Cruz Azul dividieron puntos en 'El Volcán' | Imago7

En puestos de Play In por ahora se encuentran Tijuana en séptimo, que todavía tiene que enfrentarse a Monterrey, Juárez en octavo, que viene de perder ante Atlas en el Estadio Jalisco. Chivas y Pumas son los últimos puestos de este modo de reclasificación con un partido pendiente entre ellos en el cierre de la actividad dominical.

¿Cómo se mantiene la parte baja de la tabla?

Atlas ha comenzado a resurgir de la mano de Diego Cocca y empató con 13 puntos a Pumas; León, después de perder con el campeón, se mantiene fuera de la zona de Liguilla, mientras que Mazatlán, tras ganarle a Atlético San Luis, ha subido unos pocos peldaños quedándose en el lugar 13 con 11 puntos, mismos que suma Querétaro al vencer a Puebla, quienes se quedan como el sotanero general.

Puebla es el último lugar general | Imago7

Antes de Puebla se queda Necaxa de Fernando Gago como penúltimo, más arriba Santos Laguna y Atlético San Luis con un empate a diez puntos, aún salvándose del fondo de la tabla y con muy pocas aspiraciones de 'Fiesta Grande'.