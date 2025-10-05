Toluca renueva a Alexis Vega hasta 2029

Alexis Vega continuará siendo Escarlata por varios torneos más, el atacante del Toluca firmó recientemente su extensión de contrato con el equipo; sin embargo, no se dio a conocer el tiempo de permanencia.

Con información exclusiva de Luis Castillo, revelada en Reaccionado de RÉCORD, se pudo saber que el exjugador de las Chivas, ahora en su segunda etapa con el cuadro mexiquense se extenderá hasta 2029, resaltando su permanencia como figura.

Alexis Vega l IMAGO7

Renovados

Los Diablos Rojos de Toluca, además de confirmar la renovación de Alexis Vega, también anunció las renovaciones de Antonio Mohamed, de Jesús Ángulo y de Marcel Ruiz, todos fundamentales en el equipo choricero.

Al igual que con Vega, el club no dio a conocer más detalles sobre las renovaciones de estos tres miembros del cuadro de Toluca.

Toluca l IMAGO7

Alexis Vega un jugador de garantía

Alexis Vega, quien regresó a Toluca en 2024 tras su paso por Chivas, ha sido pieza importante en el esquema ofensivo del equipo y ha mostrado una mejor versión futbolística desde su retorno al Nemesio Diez.

El mexicano tomó un segundo aire, después de tener altibajos con Guadalajara, en este torneo acumulado con el anterior ha regresado al protagonismo, tanto que ha llevado su calidad a ser el referente y jugador importante para Antonio Mohamed.

Vega con Toluca l IMAGO7

En el presente torneo, dentro de la Liga MX, registra tres anotaciones y con una presencia importante dentro del campo que lo ha convertido en un líder acumulando poco más de 700 minutos; además de alzar títulos importantes, el más reciente la Campeones Cup.

En su partido más reciente nuevamente colaboró con un gol más para afianzarse en la parte alta de la tabla de clasificación tras la Jornada 12 del Apertura 2025, el atacante ha hecho una gran dupla con Paulinho otro que vive gran momento.