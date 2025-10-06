Armando 'La Hormiga' González sobre anotarle a Keylor Navas: "Muy feliz por esa experiencia"

El buen momento de Armando González continúa con las Chivas. El delantero, conocido como “La Hormiga”, volvió a ser protagonista al marcar el gol que le dio el triunfo al Rebaño Sagrado frente a Pumas, en un partido donde tuvo el privilegio de vencer al experimentado Keylor Navas.

Tras el encuentro, González compartió, en entrevista exclusiva con TUDN, la emoción de haberle anotado al legendario portero costarricense y destacó el compromiso del plantel rojiblanco en la recta final del torneo.

Chivas venció a Pumas en el Olímpico Universitario | MEXSPORT

“Era un partido complicado, pero tenemos esa mentalidad de que todos los partidos son una Final. Ya no podemos regalar nada, tenemos que ir a muerte, sacar los puntos como sea y colarnos a la liguilla”, expresó el atacante.

Sobre su gol ante Navas, el joven ariete no ocultó su admiración por el guardameta, tricampeón de Champions League.

“Keylor es un grande. Muy feliz y agradecido con Dios por esa experiencia”, comentó con una sonrisa.

Aunque no fue convocado por Javier Aguirre para la reciente Fecha FIFA, González mantiene la ilusión de vestir la camiseta nacional y disputar un Mundial en el futuro.

“¿Jugar el Mundial? Sí, claro. Si hago las cosas bien, primero Dios me van a tomar en cuenta. Debo enfocarme en lo que me toca con Chivas y, si sigo por el mismo camino, se me dará”, concluyó.

