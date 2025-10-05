¡Capital Rojiblanca! Chivas sacó seis de sus seis puntos disputados en la CDMX

Este domingo, en la cancha del Olímpico Universitario, las Chivas Rayadas del Guadalajara vencieron a los Pumas de Efraín Juárez, logrando su segunda victoria en la capital de México.

Chivas ha conseguido, con la victoria de este fin de semana, su segundo triunfo en la Ciudad de México en las dos visitas que tenía programadas para jugar frente América y ante los Pumas.

Chivas venció a Pumas en C.U | IMAGO7

El pasado 13 de septiembre, Chivas visitó el Estadio de la Ciudad de los Deportes, donde venció a las Águilas del América en una edición más del Clásico Nacional, a pesar de no vivir el mejor de los momentos en el presente torneo.

En el partido de la jornada 12, Chivas sacó el resultado en los últimos minutos del encuentro gracias a un gol de Daniel Aguirre, que tenía pocos minutos de haber ingresado al terreno de juego, a pesar del gol tardío, Pumas pudo igualar el encuentro desde los once pasos, aunque Pedro Vite falló el cobro de penal.

Con este resultado, Chivas acumula cuatro partidos de forma consecutiva sin perder frente a los Universitarios, quedando el balance en tres victorias y un empate entre ambas escuadras.

Triunfo con sabor a Liguilla

Después de perder con Toluca, las Chivas acumulan dos victorias de forma consecutiva, primero ante Puebla y ahora frente a los Pumas, lo que los mete en la novena posición de la tabla general.

A Chivas le queda enfrentarse a Mazatlán, Querétaro, Atlas, Pachuca y Monterrey, lo que podría darles vida para pensar en la calificación de forma directa a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Chivas se llevó el Clásico Nacional | IMAGO7