¡El Rey de Los Ángeles! Carlos Vela es captado en divertido momento en partido de LAFC

Carlos Vela fue protagonista de un homenaje especial en el BMO Stadium, sede de Los Angeles Football Club (LAFC). El futbolista mexicano fue reconocido por su destacada trayectoria en el club, donde se convirtió en uno de los máximos referentes y goleadores históricos. La ceremonia contó con la presencia de aficionados, excompañeros y figuras de la MLS que celebraron su paso por la institución.

Durante el homenaje, se repasaron algunos de los momentos más importantes de su etapa con LAFC, incluyendo goles determinantes y logros colectivos que marcaron una era para el equipo. El club proyectó videos con sus mejores jugadas y ofreció palabras de agradecimiento por su aporte al desarrollo del proyecto deportivo en Los Ángeles.

Su nueva faceta con el club | Captura de pantalla

Aparición posterior en partido ante Atlanta United

Días después de la ceremonia, Carlos Vela volvió al BMO Stadium para presenciar el partido entre LAFC y Atlanta United. Su presencia no pasó desapercibida, ya que formó parte de una serie de activaciones promocionales que se llevaron a cabo durante el evento, en colaboración con la plataforma de delivery DoorDash.

La participación de Vela fue parte de una estrategia de marketing diseñada para conectar con la afición a través de momentos divertidos y visuales. A lo largo del partido, las cámaras del estadio lo captaron en diferentes escenas que fueron proyectadas en las pantallas gigantes, generando gran atención entre los asistentes.

Su nueva faceta con el club | Captura de pantalla

¿Qué causó las risas de los asistentes?

En una de sus primeras apariciones, el exjugador fue visto portando una fritura de gran tamaño como parte de la dinámica. Posteriormente, apareció con una bufanda gigante, siguiendo la línea de acciones llamativas preparadas para la campaña. Cada escena fue transmitida en tiempo real, convirtiéndose en parte del entretenimiento del público.

Otra de las acciones mostró a Vela recibiendo un servicio de spa improvisado en pleno estadio. Esta escena formó parte de la estrategia para mostrar situaciones cotidianas transformadas en experiencias dentro del ambiente deportivo, combinando humor y promoción.

Su nueva faceta con el club | Captura de pantalla

En un segmento posterior, Vela fue retratado en una pintura en la que se le representó como un rey. Esta acción visual tuvo como objetivo destacar su legado y conexión con el club, utilizando recursos creativos que fortalecieron la narrativa de la campaña.

Para finalizar su participación, Carlos Vela recibió la visita de un chef personal que preparó platillos especiales en alusión a la oferta disponible en la app. Esta escena cerró la serie de activaciones que complementaron su presencia en el estadio, separada en tiempo del homenaje deportivo inicial.

Su nueva faceta con el club | Captura de pantalla