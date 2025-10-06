Abelito vs Hasbulla; reviven reto del Tercer Lugar de LCDLF al ruso

Abelito terminó como el Tercer Lugar de La Casa de los Famosos, el influencer mexicano dejó una huella imborrable a lo largo de la temporada con diversas emociones, confrontaciones, etc; sin embargo, ahora la afición ya anhela verlo en otro escenario.

Y es que, tras la finalización del reality show la afición ya se saborea un encuentro entre Abelito y Hasbulla, influencer ruso que ha desatado su personaje cómico y un gran número de seguidores de diversas partes del mundo.

Abelito l CAPTURA

Recientemente se viralizó nuevamente un tiro que le cantó al europeo a través de un video en el que invita a su colega ‘influencer’ a subirse al ring donde dio muestras de su condición física y preparación para un posible enfrentamiento.

Hasbulla l hasbulla_main

En el video aparece entrenando el abdomen, a base de puños con guantes de box, enseguida aparece Hasbulla quien también se encuentra entrenando con una manoplas y finalmente Abelito vuelve con un mensaje.

“Un mensaje para mi compa Hasbulla desde México su compa Abelito ahí te reto a un tiro de compas de bien. Quien tenga miedo a morir que no nazca..Te mando un abrazo y un agarrón de cachetes, esperamos respuesta”, destaca en su mensaje.

Influencer ruso l hasbulla_main

¿En qué lugar quedó Abelito en LCDLF?

Abelito ganó el protagonismo pese a quedar por debajo de Aldo de Nigris, quien quedó como el ganador, el influencer tuvo un incremento de seguidores significativo, tras su incursión en la Casa de los Famosos México, hasta con un 75%.

El mexicano participó en más de veinte desafíos técnicos y de resistencia, recibió constantemente entre 10 y el 15% del apoyo popular, permaneció más de 100 días en la convivencia constante dentro de la casa y destacó por su reconocimiento del público.

Tercer Lugar para Abelito l CAPTURA

Papá enfureció

Cabe mencionar, que el papá de Abelito no ocultó su disgusto con el Tercer Lugar y es que, todo indica que evidenció su impotencia de no ver ganar a su hijo, finalmente en declaraciones posteriores resaltó su felicitación por el apoyo que recibió el influencer mexicano.