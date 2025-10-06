Afición de Chivas 'revienta' a Ramón Morales en redes sociales por caso de Omar 'N'

El fin de semana para Chivas fue de grandes contrastes, pues mientras en lo deportivo el Club Deportivo Guadalajara tenía una importante victoria sobre Pumas en la cancha del Olímpico Universitario, una de las más grandes leyendas del equipo como lo es Omar 'N' fue arrestado por las autoridades de Jalisco por presunto abuso sexual infantil y pese a no estar involucrado en absolutamente nada, otro histórico del club como lo es Ramón Morales recibió duras criticas de la afición.

Omar 'N' fue detenido en Jalisco | ESPECIAL

¿Qué escribió Ramón Morales en redes?

Por medio de sus redes sociales, 'Ramoncito' Morales publicó un mensaje de aliento a Chivas, sin embargo, el apoyo al club de sus amores se terminó convirtiendo en polémica, pues cierto sector de la afición de Chivas señalaron al exjugador rojiblanco por su mensaje ya que consideraban 'mal momento' debido al caso de Omar 'N'.

"Muy buen fin de semana. A descansar", escribió Ramón Morales en su cuenta de X (antes Twitter)

Mensaje de Ramón Morales en redes | X

Mensaje de Ramón Morales era por temas deportivos

Pese a que el post cuenta con más de mil 'likes', algunos aficionados señalaron 'mal timming' por parte del exjugador de Chivas y Morales recibió desde insultos hasta respuestas un tanto irónicas.

"Como que muy buen fin de semana, un amigo y ex compañero tuyo fue detenido, de que hablas capitán de chocolate?"

"No manches capi, metieron a su compadre el bote"

"Muy desatinado tu comentario Capi…"

A pesar de las respuestas negativas, también existió otro sector de los aficionados de Chivas que entendieron que el mensaje de Ramón Morales hacía referencia solamente al tema deportivo y nada a lo extra cancha.