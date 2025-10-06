¡De lujo! América estrena su propio avión personalizado

Las Águilas del América han presentado su más reciente artículo que formará parte de la lista de objetos deseados por la afición azulcrema; se trata de un avión personalizado en alianza con una de las aerolíneas más famosas de México, que además es uno de los patrocinadores del club.

Por medio de redes sociales ya se han comenzado a filtrar imágenes de la aeronave, generando incluso incredulidad de algunos de los aficionados al equipo de Coapa.

Primer vistazo al avión azulcrema | Captura

Con alas de metal

Fue mediante X donde se han comenzado a filtrar imágenes del nuevo artículo que sigue aumentando la conexión de las Águilas, mismo que se suma a una larga lista de la cual resaltan álbumes de estampas, libros, playeras conmemorativas y recientemente, un anillo que fue entregado a su presidente Emilio Azcárraga en alusión al tricampeonato conseguido en los últimos años.

El Airbus A321 es el modelo que Viva Aerobús presentó en conjunto con América, mismo modelo que presenta el mismo diseño que la playera de local de los azulcremas, además de presentar el escudo en grande en uno de los estabilizadores de la aeronave. El diseño también presenta a otro de los patrocinadores de las Águilas, como lo es Caliente, la casa de apuestas.

Primeras impresiones de la gente | Captura

Gusto e incredulidad

De manera inmediata, los aficionados de América han comenzado a preguntar en redes sociales si el estreno del nuevo avión es algo real, llegando al punto de preguntar a la inteligencia artificial si no es una noticia falsa, ya que este nuevo avión alusivo al club sí ha sido del agrado de los fanáticos, con algunos de ellos incluso preguntando cuáles son los vuelos en los que se puede encontrar la aeronave.

La división de comentarios también ha sido algo presente en redes, pues los que no son aficionados a las Águilas, ya han comenzado a criticar este nuevo artículo presentado por el único tricampeón en la historia de los torneos cortos en el futbol mexicano.

Libro conmemorativo del tricampeonato | Captura

¿Qué otros artículos azulcrema existen?

Debido al tricampeonato que consiguieron las Águilas del Apertura 2023 al Apertura 2024, el club decidió sacar un par de objetos que han podido quedar en la memoria y/o colecciones de la afición azulcrema, tales como un libro conmemorativo con imágenes inéditas, entrevistas y más, aunado a que más recientemente, el presidente Emilio Azcárraga recibió un anillo conmemorativo con su imagen y la silueta de los tres campeonatos de liga consecutivos.

En la historia también hay algunos recuerdos gráficos del equipo, como son playeras históricas, revistas, tarjetas, álbum de estampas o incluso una serie llamada América vs América, producida y publicada en la plataforma de streaming Netflix.

Poster de la serie del América | Captura