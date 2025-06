Tata Martino lanza dardo a la prensa mexicana: "Piden algo que no corresponde"

Gerardo Martino habló tras su paso con la Selección Mexicana y fue contundente, al expresarse sobre la situación que por historia vive el Tri, pidiendo que no se exija algo que es simplemente una ilusión generada por parte de los periodistas hacia a la afición.

Tata Martino l CRÉDITO:IMAGO7

“Es cierto que hay que ver lo que ustedes le piden a la selección (Mexicana) y por consiguiente lo que ustedes le piden, y lo que ustedes le transmiten a la afición, qué se le debe pedir a la Selección y hay que ver si eso está entre los parámetros normales”, resaltó en entrevista con ‘3 en la banca’.

“Instalarse en un lugar solo porque alguien lo dice en un micrófono, no está bien hay que instalarlo y hay que pedir cuando uno compite de igual a igual con las grandes potencias y no es fácil, a España le llevó… años instalarse”, señaló.

Tata Martino sobre el Tri l CRÉDITO:IMAGO7

Piden que usen la lógica

“Lógico lo que les estoy pidiendo, es como si yo le pidiera al Inter Miami que sea campeón del Mundial de clubes como juega contra el Manchester City, juega contra el París Saint-Germain, juega contra el Real Madrid y yo les pido que sean campeones no es lógico…Ustedes saben que no son realistas, están totalmente conscientes que nos son realistas, ahí veo el problema, ustedes sabiendo están pidiendo que no corresponde”, sentenció Gerardo Martino.

Sobre Santiago Giménez

Sobre la ausencia de Santi Giménez en el Mundial: “Cuando nosotros convocábamos a Santi a la Selección, ¿qué pasaba en Cruz azul? Santi venía a la selección siendo suplente en Cruz Azul. Santi habló conmigo antes de ir a Feyenoord y yo le dije que era imprescindible que vaya a Feyenoord, que yo lo iba a tener en cuenta, independientemente de que tuviera más o menos continuidad”.

“Es una discusión válida. Yo creo que hice lo que tenía que hacer. Acepto que alguien me diga que debería haber ido Santi o no Raúl, o el mellizo. El rendimiento fenomenal de Santi con Feyenoord llega casi llegando el Mundial y obviamente después del mundial”, resaltó.

Tata Martino consciente del riesgo corrido con Raúl: “Es una discusión válida. En el caso estrictamente de Raúl, apostábamos que le pase esto que le está pasando ahora. Corrimos un riesgo y creo que el rendimiento en el inicio de la era nuestra valía la pena correr el riesgo”.

Tata Martino lanza contra la prensa l CRÉDITO:IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡MUNDIAL 2026 EN PELIGRO! ORGANIZADORES RECONOCEN QUE MEDIDAS RESTRICTIVAS CONTRA INMIGRANTES PUEDEN AFECTAR