Javier Aguirre tras derrota ante Suiza: "No jugamos bien, un equipo sin personalidad"

La Selección Mexicana sufrió un duro revés al caer por un abultado marcador frente a Suiza, y el técnico Javier Aguirre no ocultó su frustración ni el bajo rendimiento de su equipo. Con tono autocrítico, el ,’Vasco’ hizo un duro diagnóstico del funcionamiento del Tricolor.

Nervios en el Tri

“Nos asustamos con el gol en contra, estábamos nerviosos con y sin la pelota, nos temblaban las patitas cada que se acercaban estos amigos", reconoció Aguirre tras el encuentro.

Lejos de suavizar el golpe, el estratega aceptó que el equipo fue superado en todos los aspectos.

“No jugamos bien y merecimos la derrota. Pocas cosas me gustaron, menos de lo que me hubiera gustado”, señaló.

Evaluación de actitud

Sin embargo, el técnico también destacó que este tipo de situaciones sirven para evaluar el temple de sus jugadores.

“Ante la adversidad, conoces a la gente. Con este marcador veo las conductas de los jugadores y eso es lo que yo quiero: saber quién tiene tamaños para superar la derrota”, argumentó.

