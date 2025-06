Javier Aguirre acerca de la Copa Oro: "No tengo un once tipo para encarar el torneo"

La Copa Oro está a menos de una semana de comenzar con la Selección Mexicana dando inicio a la actividad de su grupo ante República Dominicana en el SoFi Stadium, buscando además el bicampeonato en CONCACAF luego de su título en 2023. Ante dicha situación, el entrenador nacional, Javier Aguirre, no tiene decidido aún a su equipo titular para el torneo, teniendo bastantes interrogantes a tan solo una semana de la patada inicial.

Tercer ciclo del 'Vasco' como seleccionador de México | Imago7

El Tri llega 'mermado'

El 'Vasco' Aguirre mencionó recientemente en conferencia de prensa, las complicaciones que ha tenido durante esta última convocatoria para poder elegir s sus jugadores, primero en los duelos amistosos que sostendrán ante Suiza y Turquía, además del inicio de la Copa Oro frente a República Dominicana.

"Nosotros vimos el calendario y vimos a jugadores como 'Piojo', Efra, Mora que tiene 40 días que no juegan porque no calificaron con sus equipos, otros como Quiñones que jugó la semana pasada, entre ellos y los tres que se 'cayeron' por lesión hay que tratar de darle la mejor selección posible a la afición", mencionó el seleccionador azteca.

Aguirre considera que el equipo de cierta forma está 'Mermado' | Imago7

También aseguró, que los jugadores que utilice a lo largo de esta convocatoria, tendrán los minutos que sean necesarios de acuerdo con las indicaciones de su cuerpo médico, fisioterapeutas y el preparador físico.

Sin titulares para la Copa

"No tengo en este momento en la cabeza, y lo digo de verdad, un once tipo para encarar la Copa Oro", declaró Aguirre, sin dejar de lado que de los jugadores que tiene en convocatoria en este momento, son cinco los que no formarán parte del torneo veraniego, asegurando también que él mismo ya se los dijo a la cara para evitar malos entendidos posteriores.

"Trajimos gente que no conocía, Purata, 'Tiba', Emilio, chavos que hacen buena temporada con sus clubes, que merecen ser observados, mi cuerpo técnico y yo hemos ido a verlos. El objetivo de todos estos partidos es el Mundial", concluyó, no sin antes dejar claro que dado al buen momento del Tri, quiere buscar el bicampeonato de Copa Oro como la más cercana ambición nacional.

El Tri enfrentará a Suiza y Turquía en la fecha FIFA | Imago7

