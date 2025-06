¿Demerita al Tri? Jugador de Suiza lanza declaración sobre el futbol mexicano

La Selección Mexicana de Javier Aguirre arrancará sus preparativos rumbo a la Copa Oro, este fin de semana. El conjunto Tricolor está obligado a traer el título de la zona a casa, por lo que sus duelos amistosos son contra rivales de gran nivel.

El primero de los similares que enfrentará México, es Suiza. La selección europea se ha convertido en uno de los cuadros con mayor crecimiento en los últimos años, todo gracias a sus grandes generaciones que han llegado.

¿Poco nivel? | IMAGO7|

Uno de los protagonistas de dicha generación es el defensor con raíces chilenas y españolas, Ricardo Rodríguez. El defensor del Real Betis habló ante los medios previo a su duelo ante el Tricolor. Ricardo comentó que sabe que la Selección Mexicana es de cuidado, pero que no sabe nada sobre la Liga MX.

"Creo que es un equipo muy bueno, con buenos jóvenes, fuertes, con grandes jugadores. Ahora no conozco a todos, pero no te puedo decir un jugador porque hay muy bueno y el equipo es grande y es que no veo mucho los partidos de México, pero la selección siempre va al Mundial y juega bien", agregó Ricardo en conferencia de prensa.

¿Poco nivel? | IMAGO7|

Su gran paso en Europa

Ricardo Rodríguez ha portado la playera de distintos clubes en el viejo continente. El jugador suizo de 32 años, tiene en su palmarés títulos en Alemania, además de un Campeonato Mundial Juvenil con Suiza.

El suizo militó en: FC Zúrich, Wolfsburgo, AC Milan, PSV Eindhoven, Torino y recientemente Real Betis. En su carrera en clubes, Rodríguez cuenta con un total de 33 goles y 48 asistencias.

Su paso por Milán | @cracks_oficial|

