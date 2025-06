¿Llega a CU? Efraín Juárez confirmó contacto con Carlos Vela para fichar con Pumas

Efraín Juárez continúa en la búsqueda de las piezas perfectas para el rompecabezas tan complejo que es Pumas. El entrenador del conjunto Universitario fue visto en Cantera buscando jugadores, ya que tiene que suplir distintas posiciones por las bajas que ha tenido el club de Universidad Nacional este verano.

Dejando de lado a Cantera, Pumas y su entrenador también han buscado refuerzos en el mercado nacional e internacional. En entrevista con Fox Sports, Juárez reveló que contactó a uno de sus viejos amigos para una repatriación en el balompié nacional; Carlos Vela fue el hombre que buscó, sin embargo, el jugador ya tenía claro su decisión de colgar los botines.

Ambos en Europa | MEXSPORT|

"Yo le hablé y le dije: 'te voy a traer a Pumas, yo te voy a hacer jugar en México'. Me contestó algo muy bonito y al final me dijo 'me voy a retirar'. Me escribió otra cosa muy bonita y me dijo ‘si se hubieran dado otras circunstancias, me hubiera encantado que me dirigieras", comentó 'Efra' con cierto sentimentalismo.

Juárez y Vela compartieron vestidor con la Selección Nacional. Ambos jugadores fueron parte de aquella generación dorada que dejó al mundo boquiabierto en el Mundial Sub-17 de Lima Perú en 2005; cuando el conjunto Tricolor derrotó a Brasil en la Gran Final, con una anotación de Carlos Vela.

En el Mundial 2010 | MEXSPORT|

El sueño de Europa y Selección es real

Antes de terminar su entrevista, Efraín declaró que le encantaría dirigir en el viejo continente y a la Selección Mexicana. El actual estratega de los Universitarios tuvo ofertas para Europa antes de aceptar las riendas de Pumas.

"Es un sueño (dirigir al Tricolor), claro que sí. Vivo mucho el día a día, soy muy del 'solo por hoy' por eso también esa intensidad, porque no sé qué va a pasar mañana. Claro que es un sueño, pero arriba de ese sueño, me encantaría dirigir en Europa porque no hemos tenido muchos técnicos en Europa. Lo voy a lograr", concluyó Juárez.

Carlos Vela | AP|

