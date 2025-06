Jesús Orozco Chiquete revela por qué se fue de Chivas: “Me sentí muy traicionado por los españoles”

El defensa mexicano y flamante campeón con el Cruz Azul en la Copa de Campeones de la Concacaf, Jesús Orozco Chiquete rompió el silencio y no dudo en señalar los culpables de su salida de las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Jesús Chiquete Orozco l CRÉDITO:IMAGO7

El jugador de 23 años habló en el podcast de Ricardo Pelaez y no se contuvo en señalar esa ‘dolorosa salida’: “Por qué salgo de Chivas, principalmente porque los directivos que estaban (los españoles) fue una de las principales razones”.

“A mi me llega una oferta de Europa, yo renuevo con la intención, -en diciembre me habían buscado también- (Fernando) Hierro me dice no esperate en verano, en verano te dejamos ir, llega Copa América y Hierro se va”, resalta el jugador.

Chivas l CRÉDITO:IMAGO7

Españoles no cumplieron palabra de Hierro

Orozco Chiquete asegura que los directos que quedaron tras salida de Fernando Hierro no cumplieron con lo apalabrado con el directivo: “Se va Hierro y deja a estos (Juan Carlos Martínez Castrejo, Fran Pérez Lázaro y Sergio Pérez Alonso) me llega la oferta en verano y yo con toda la ilusión de querer salir, de querer crecer”.

“Me sentí muy traicionado, la verdad creo que me dolió mucho, porque era un sueño que yo tenía y era una ilusión que me ilusionaba bastante”.

Liga MX l CRÉDITO:IMAGO7

Equipo de Bélgica lo visitó

Jesús Chiquete Orozco asegura que incluso llegaron personal del equipo belga a verlo para finiquitar el traspaso cuando se disputaba la Liguilla del Clausura 2024, tanta era la probabilidad de salir que hasta visitaron a su familia.

