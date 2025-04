Jesus Orozco Chiquete asegura que Chivas le negó la posibilidad de jugar en Europa

Una de las ‘novelas’ en las que se vio envuelto el futbol mexicano antes del inició del Clausura 2025, fue el fichaje de Jesús Orozco Chiquete a Cruz Azul proveniente de Chivas.

El defensa central, dejó entrever que ya no estaba a gusto en el Rebaño Sagrado y pidió su salida, sin embargo, en palabras del jugador, el club Rojiblanco no lo quería dejar ir tan fácilmente.

Chiquete con Cruz Azul | IMAGO7|

“Yo siento que ya lo había entregado todo, yo siento que necesitaba un cambio y en eso aparece Cruz Azul, Tigres y Rayados. Entonces yo dije ‘quiero Cruz Azul’, al principio Chivas no me dejó salir, fue una negociación, fue una novela, se extendió mucho porque Chivas no me quería dejar ir”, mencionó Chiquete en el podcast El RePortero.

El exjugador de Guadalajara, comentó que se decantó por La Máquina por el estilo de juego tan vistoso que tenía el equipo con Martín Anselmi. “Más que nada fue por el proyecto deportivo y también por nuestro presidente, es un tipazo.”

Chiquete con Cruz Azul | IMAGO7|

Ofertas en Europa

De igual forma, Jesús le comentó a Yosgart Gutiérrez, que tuvo una oferta en el viejo continente, donde ahora milita un mexicano. Anderlecht, actual club del ‘Chino’ Huerta, buscó al defensa central, sin embargo, comentó que el club rojiblanco, fue quien truncó su sueño europeo.

