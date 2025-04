Liga MX prepara operativo de seguridad para Jornada 14 con más de 4 mil elementos

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los aficionados durante los encuentros de la Jornada 14, la Liga MX ha reforzado sus operativos de seguridad para los duelos de este fin de semana.

Elementos de seguridad en partidos de la Liga MX | IMAGO7

Bajo el Protocolo Interinstitucional Estadio Seguro, la Liga MX juntará a más de 4 mil elementos de seguridad publica, privada y protección civil para salvaguardad la integridad de los aficionados



La Liga MX le dará prioridad a la vigilancia a duelos como Querétaro vs León del día viernes y Cruz Azul vs Pumas del sábado, ambos duelos con más de mil elementos.

Además del despliegue de seguridad, todos los duelos de la jornada contará con responsables de la revisión del FAN ID para el ingreso a los distintos inmuebles.

Fan ID continuará implementándose en Liga MX | IMAGO7

Dispositivo de seguridad por partido de la Jornada 14

* Querétaro vs León: 1,188 elementos de seguridad en el Estadio La Corregidora.

* Tijuana vs Necaxa: 569 elementos en el Estadio Caliente.

* Puebla vs Tigres: 602 elementos en el Estadio Cuauhtémoc.

* Atlas vs Juárez: 840 elementos en el Estadio Jalisco.

* San Luis vs Mazatlán: 452 elementos en el Estadio Alfonso Lastras.

* Cruz Azul vs Pumas: 1,115 elementos en el Estadio Cuauhtémoc.

Las reuniones de seguridad para los partidos de Pachuca vs América y Monterrey vs Chivas se llevarán a cabo este viernes, y la información se difundirá a través de canales oficiales.

