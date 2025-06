¡Vitrina de oro! Jugadores quieren llenarle el ojo al 'Vasco' Aguirre para la Copa en casa

Llegó la hora, la Selección Mexicana comienza el camino para la única competencia oficial que tendrá previo a la Copa del Mundo 2026. La Copa Oro no será un torneo más para los jugadores, pues la mayoría se querrá hacer notar para que Javier Aguirre lo tome en cuenta en la justa mundialista del próximo año.

Y aunque el Vasco ha dejado ver que nadie tiene un lugar garantizado ni en el 11 ni en la lista, la realidad es que algunos son más recurrentes que otros.

Tercera etapa de Aguirre como entrenador nacional | Imago7

Los guardianes del Tri

De los 26 futbolistas que irán a Copa Oro, hay algunos que prácticamente están 'seguros' para el Mundial. Uno de ellos es Luis Ángel Malagón, portero del América quien ha sido el de confianza del Vasco , pues de los cuatro partidos oficiales que él ha dirigido en esta etapa, Malagón ha sido titular en tres de ellos. Bajo este mismo parámetro, hay tres defensores que también apuntan a estar en la Copa del Mundo.

César Montes es uno de ellos, pues de los cuatro partidos de Nations League, en tres fue titular y solamente se perdió uno por acumulación de tarjetas.; el segundo es Johan Vásquez, quien no estuvo en la eliminatoria ante Honduras pero fue de inicio en las Semifinales y Final ante Canadá y Panamá; el tercero es Jesús Gallardo, quien ha sido el lateral izquierdo titular de la Selección Mexicana en los últimos tres juegos.

Malagón encabeza a los porteros rumbo a la Copa Oro | Imago7

En mediocampo, Edson Álvarez parece otro de los inamovibles para Javier Aguirre. En esta última Nations League, el actual jugador del West Ham fue el único jugador que disputó todos los minutos posibles en Cuartos de Final, Semifinal y Final. Asimismo, fue capitán en tres de ellos, por lo que su solidez en la media cancha y su liderazgo podrían ponerlo como uno de los 'seguros' para el Mundial.

Ataque mexicano rumbo a 2026

Ya en ataque, los dos 'nueves' que aunque no tienen su lugar garantizado apuntan a estar en el Mundial son Raúl Jiménez y Santiago Giménez. Del lado de Raúl, él es el máximo goleador del Tricolor en esta etapa de Javier Aguirre con seis tantos, además de registrar dos asistencias; de igual manera, 'El Lobo de Tepejí' anotó doblete en Semis y Final de Nations League. Por Santiago, sus 22 goles en Europa entre Feyenoord y Milán, además de ser uno de los titulares más recurrentes del ‘Vasco’, lo ponen como gran candidato para estar en la Copa del Mundo.

Entre los jugadores que han sido recurrentes, pero no son titulares indiscutibles se encuentran doce elementos. Erik Lira (Cruz Azul) y Raúl Rangel (Chivas) son los únicos que han estado en las seis convocatorias de Javier Aguirre, pero no suman ni el 50% de los minutos posibles. Israel Reyes (América) y Alexis Vega (Toluca) son futbolistas que han sido titulares y cuentan con cuatro convocatorias; sin embargo, no son de los inamovibles para Aguirre.

Raúl y Santi serán los encargados del ataque | Imago7

En este mismo apartado están tanto César Huerta como Orbelín Pineda, quienes salvo en los amistosos ante River Plate e Internacional de Porto Alegre han estado en el resto de partidos. Otros con cuatro o más llamados en esta nueva etapa son Jesús Orozco Chiquete, Carlos Rodríguez, Luis Chávez, Roberto Alvarado y Julián Quiñones. Otro que entraría en este listado, aún con solo tres convocatorias es Guillermo Ochoa, pues aunque solo tiene un juego oficial con Aguirre en esta etapa, está en búsqueda de su sexto Mundial.

Nuevas estrellas por descubrir

De los que están en busca de un lugar, los que tratarán de llenarle el ojo al Vasco se encuentran siete futbolistas. Uno de ellos es Ángel Sepúlveda, delantero de Cruz Azul que anotó 23 goles en la temporada 2024-2025. Jorge Sánchez, Julián Araujo, Mateo Chávez, Marcel Ruiz, Gilberto Mora y Efraín Álvarez son los que van por ‘todo o nada’.

Aunado a esto, Javier Aguirre dejó abierta la posibilidad de contar con la presencia de cualquier jugador. Y es que a pocos días de iniciar la Copa Oro, el Vasco reveló que aún no tiene un once inicial fijo para esta próxima competencia.

La lista del 'Vasco' será más corta próximamente | Imago7

“En esta lista de jugadores hay que armar un rompecabezas para darle la mejor Selección posible a la afición. No tengo en este momento un once tipo para encarar la Copa Oro. Estos microciclos que tuvimos me sirven para tomar decisiones. De cara al futuro, el objetivo de estos partidos es el Mundial, por lo tanto, incluida la Copa Oro, serán de preparación para el Mundial”, comentó en conferencia de prensa.

