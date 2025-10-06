Son Heung-Min y los Clippers; una alianza de estrellas en Los Ángeles

Los Ángeles vivió un nuevo cruce entre el futbol y el basquetbol. Son Heung-Min, delantero surcoreano del LAFC, protagonizó un encuentro con jugadores de los Los Angeles Clippers, generando una ola de reacciones entre aficionados de ambos deportes. La cuenta oficial de NBA México difundió el momento con el mensaje: “Son Heung-Min y los Clippers, ¡una conexión de estrellas en Los Ángeles!”, acompañado de imágenes del jugador portando una camiseta de la franquicia angelina con su nombre en coreano.

Son Heung-Min | IMAGO7

El gesto simbolizó la creciente unión entre las franquicias deportivas de la ciudad, donde la figura de Son se ha convertido en un emblema tanto dentro como fuera del campo. Su presencia con los Clippers fue recibida con entusiasmo por los fanáticos, quienes destacaron el carisma del atacante y su rol como embajador del deporte asiático en Estados Unidos.

Una colaboración que refuerza la identidad angelina

El encuentro se desarrolló en un ambiente de camaradería, en el que Son intercambió saludos, risas y camisetas con los jugadores de los Clippers. La publicación oficial mostró al atacante posando con el uniforme número 7 del equipo de la NBA, mientras que los basquetbolistas respondieron entregándole una camiseta personalizada del conjunto angelino. La conexión fue celebrada como una muestra de unión entre disciplinas que comparten la misma pasión por la ciudad.

Son Heung-Min Vs México 2020 | IMAGO7

El LAFC, actual protagonista de la MLS, ha hecho de Son Heung-Min una de sus principales figuras mediáticas. Su llegada a la franquicia angelina aumentó la visibilidad del club a nivel internacional, especialmente en el mercado asiático. Por ello, este tipo de colaboraciones fortalecen la imagen global de las instituciones deportivas de Los Ángeles.

Los Clippers y LAFC, dos marcas con visión internacional

Para los Los Angeles Clippers, la presencia de Son representó una oportunidad de estrechar lazos con una de las figuras más reconocidas del futbol. La franquicia de la NBA continúa fortaleciendo su relación con otras organizaciones deportivas locales, apostando por colaboraciones que impulsen su alcance global.

Este tipo de encuentros reflejan el espíritu multicultural de Los Ángeles, una ciudad donde el deporte trasciende fronteras. La foto de Son con el jersey de los Clippers no solo se volvió viral, sino que también simbolizó la unión de dos marcas que comparten valores de competitividad, espectáculo y conexión con sus comunidades.

Un lazo que trasciende disciplinas

El cruce entre Son y los Clippers fue celebrado por miles de aficionados en redes sociales. La publicación de NBA México acumuló cientos de comentarios en pocas horas, destacando el poder mediático del futbolista y la creciente sinergia entre la MLS y la NBA.

Son Heung-Min Vs México 2018 | IMAGO7

Más allá del intercambio de camisetas, el gesto representa la consolidación de Los Ángeles como capital deportiva mundial, donde estrellas de distintas ligas se unen bajo una misma bandera. Son Heung-Min y los Clippers demostraron que, en el deporte angelino, la conexión entre el balón y la duela es más fuerte que nunca.