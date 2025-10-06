Hijo de Gianluigi Buffon, Louis, debutó en Serie A con el Pisa

El legado continúa en el futbol italiano. Louis Buffon, hijo del mítico portero Gianluigi, campeón con la Selección de Italia en la Copa Mundial Alemania 2006, sumó sus primeros minutos en la Serie A.

Louis, quien irónicamente juega como delantero -posición opuesta a la de su padre- con Pisa FC, ingresó de cambio al minuto 77 en lugar de M'Bala Nzola. Desafortunadamente, no pudo hacer nada para evitar la goleada 4-0 a favor de Bologna.

Buffon Jr juega de delantero | INSTAGRAM: @louisbuffon9

¿Cómo ha sido la corta carrera de Louis Buffon?

Con apenas 17 años, el hijo de Buffon ya sumó sus primeros minutos en Primera División. De esa forma sigue avanzando en su formación, luego de que debutó en Serie B la temporada pasada de la mano de Filippo Inzaghi, compañero de su compañero en la Selección de Italia que levantó el Mundial 2006.

Mientras que su debut en Serie A se dio de la mano de Alberto Gilardino, quien ambién estuvo en aquella plantilla que ganó la Copa del Mundo. Este año también sumó 22 minutos en la derrota 1-0 contra Torino en la Copa Italia.

Buffon ya debutó en Serie A y Copa de Italia | INSTAGRAM: @louisbuffon9

Mientras que a nivel de selecciones, el jugador tiene la oportunidad de representar a Italia o República Checa por el lado de su madre. Aunque no ha debutado con ninguna categoría mayor, por ahora ha estado con las categorías inferiores checas, con tres partidos en la Sub-18 y dos en la Sub-19.

No obstante, si decide cambiar de país todavía puede hacerlo porque no ha disputado minutos oficiales con la absoluta. Por lo que todavía está la posibilidad de que siga los pasos de su padre y represente a su país.

Buffon ingresó al minuto 77 | INSTAGRAM: @louisbuffon9

¿Cuándo vuelve a jugar Buffon con Pisa?

La Serie A, al igual que el resto de las grandes ligas, tendrán una pausa por la Fecha FIFA. Una vez que se reanude, Pisa jugará en casa, el Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani, contra Hellas Verona el sábado 18 de octubre.

Mientras que en la siguiente jornada el equipo de Louis Buffon visitará San Siro para enfrentarse a AC Milan. Será un partido interesante en el cual se medirá al mexicano Santiago Giménez, el viernes 24 de octubre.

Buffon buscará hacer su carrera | INSTAGRAM: @louisbuffon9