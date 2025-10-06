Zidane va a la Selección de Argelia

Luca, hijo del astro francés Zinedine Zidane, fue convocado por primera vez a la selección de Argelia para los próximos duelos de la eliminatoria a la Copa Mundial 2026.

El guardameta de 27 años representó a Francia a nivel juvenil, pero nunca con la selección mayor, por lo que es elegible para Argelia a través de los lazos familiares de su padre.

Luca, con el Real Madrid I AP

FIFA dio el visto bueno

La FIFA aprobó un cambio de elegibilidad hace dos semanas para Zidane, quien llegó a jugar en el Real Madrid cuando su padre dirigía al equipo. Ahora está con el Granada de la segunda división de España.

El entrenador de Argelia, Vladimir Petkovic, eligió a Zidane para su plantel de 26 jugadores para los partidos de clasificación contra Somalia el nueve de octubre y Uganda cinco días después.

Los Zidane I @luca

¿Zidane irá al Mundial 2026?

Argelia lidera el grupo de clasificación por cuatro puntos y una victoria en cualquiera de los partidos enviaría al equipo a la Copa del Mundo que será coanfitrionada por Estados Unidos, Canadá y México.

Argelia ha jugado en cuatro Copas del Mundo masculinas y alcanzó los octavos de final en su última aparición en 2014.

Zinedine y Luca I ESPECIAL

¿Cómo le fue a su padre?

Zinedine Zidane jugó en tres Copas del Mundo para Francia, ganando el título de 1998 en casa y perdiendo la final en 2006. Su último partido como jugador quedó marcado en la historia de los mundiales tras recibir una tarjeta roja en el tiempo extra de la final de 2006 por dar un cabezazo al defensor italiano Marco Materazzi.