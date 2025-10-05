Los 10 juegos a seguir en esta Fecha FIFA

Durante las primeras semanas de octubre, los clubes del mundo pausan su actividad en los torneos de sus países para dar paso a la actividad de selecciones rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Con algunos equipos ya clasificados, otros combinados nacionales se verán las caras para seguir en estado de forma y para seguir puliendo sus listas de cara a la competencia veraniega, a donde apuntan a llegar de la mejor manera posible.

Con actividad alrededor del mundo, todos los países cambian la mirada para ver a sus selecciones disputarse ya sea un compromiso amistoso o bien, un lugar en el Mundial de Norteamérica.

México pasará de rivales asiáticos a sudamericanos | Imago7

Sigue la preparación del anfitrión

México tendrá un par de partidos en contra de selecciones sudamericanas, ambas ya clasificadas a la Copa Mundial; primero se enfrentarán a Colombia y posteriormente a Ecuador. El primer partido del Tri ante los colombianos tendrá lugar el próximo sábado 11 de octubre por la noche en el AT&T Stadium de los Dallas Cowboys.

El segundo partido, el cual se jugará ante la selección ecuatoriana, la cual también ya ha clasificado al Mundial se juega el martes 14 de octubre en el Estadio Akron, una de las sedes mundialistas dentro de la República Mexicana junto al Estadio Azteca u el Gigante de Acero.

Santi Giménez fue uno de los anotadores en la última Fecha FIFA | Imago7

¿Cuáles son los partidos importantes de las Eliminatorias UEFA?

El jueves 9 de octubre, la Selección de Países Bajos visitará a Malta en lo que podría ser el duelo que defina el rumbo de su clasificación al Mundial, pues es uno de los líderes de su grupo y lograría sacar gran ventaja; ese mismo día, Croacia visita a Chequia en un duelo en los más alto del Grupo L, el ganador de este encuentro prácticamente se clasificará a la Copa. También Bosnia y Herzegovina enfrentará a Chipre con una situación bastante similar.

Bélgica enfrentará el próximo viernes a Macedonia del Norte, en dado caso de sacar la victoria, rebasarán en el grupo a los macedonios y tomarán ventaja para clasificarse al torneo mundial; ese mismo día Francia va contra Azerbaiyán, y ganando podrían alejarse de sus perseguidores de grupo para regresar al Mundial. En un duelo de la parte baja de la tabla del Grupo A, Alemania y Luxemburgo se aferran a seguir vivos enfrentándose uno al otro tratando de salir de la zona de eliminación.

Gnabry, seleccionado alemán, posando con el nuevo balón mundialista | IG: @dfb_team

Otro de los partidos que apuntan a ser interesantes es el de Portugal en contra de Irlanda y luego contra Hungría, pues con esos puntos en dado caso de ser positivos podrían meterse a la competencia del próximo año comandados por Cristiano Ronaldo. Gales y Bélgica jugarán el próximo lunes 13 de octubre con el peligro de que el perdedor podría despedirse de una clasificación.

Italia se medirá a Estonia y a Israel con la intención de derribar a Noruega del primer lugar del Grupo I para poder regresar a un Mundial, algo que se le viene complicando desde hace mucho tiempo, con ausencias importantes incluso pese a ser uno de los más recientes ganadores de la Euro, al vencer a Inglaterra en 2021; dicho sea de paso, los ingleses están a un solo resultado positivo (empate o victoria) y se convertirán en uno de los invitados al torneo más grande de futbol en el mundo.

Italia busca su regreso al Mundial | IG: @azzurri