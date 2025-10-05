Santiago Giménez destaca y provoca penalti en el empate ante Juventus

Christian Pulisic no pudo convertir el tiro penal que el mexicano consiguió

Santiago Giménez destaca y provoca penalti en el empate ante Juventus | AP
David Torrijos Alcántara
5 de Octubre de 2025

El pasaje positivo para el Milan, fue cortado tras el empate 0-0 ante Juventus, partido en el que el delantero mexicano, Santiago Giménez destacó e incluso provocó un penalti que podía darle la victoria a su equipo.

En acción
En acción | AP

¿Cómo le fue a Santiago Giménez vs Juventus?

Santiago Giménez fue un problema para la defensa de Juventus a lo largo del partido, hasta que le cometieron una falta tras un pase largo. No obstante, Christian Pulisic falló su intento que podía cambiar el resultado para Milan.

El conjunto Rossoneri tuvo las oportunidades para llevarse el triunfo, sin embargo, la falta de contundencia y una buena labor del arquero Michele Di Gregorio frustraron el objetivo para los dirigidos por Massimiliano Allegri.

Milan y la oportunidad del liderato en Serie A

Milan llegaba con la oportunidad de igualar en puntos a los colíderes, Napoli y Roma si conseguían la victoria, pero con el empate se quedan con dos unidades menos, todavía en la pelea por los primeros puestos.

Pulisic ante Juventus
Pulisic ante Juventus | AP

Fueron cinco victorias consecutivas para Milan, y ya acumulan seis encuentros sin conocer la derrota, lo que representa una racha importante para el equipo, que se quedó sin competencias europeas esta temporada.

Santiago Giménez busca encontrar su mejor versión y reflejarla en estadísticas, este encuentro dejó buenas sensaciones, pero sin lograr aportar a alguna anotación que guiara al Milan a la victoria.

Pese al resultado, el rendimiento del mexicano dejó buenas impresiones entre la afición y el cuerpo técnico, ya que fue uno de los jugadores más activos al frente y generó peligro constante en el área rival. Su participación es un elemento positivo dentro del proceso de adaptación que vive en el futbol italiano.

Ahora, el Milan se prepara para su siguiente compromiso con la intención de retomar el paso ganador y mantenerse cerca de la cima. El equipo ha mostrado solidez en su funcionamiento, pero sabe que deberá mejorar su efectividad frente al arco si quiere mantenerse como contendiente al título.

Santiago Giménez en partido
Santiago Giménez en partido | AP


 

¡Fuerza, Rodrigo! Afición de Copenhague mostró apoyo al mexicano tras lesión
