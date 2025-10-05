Manchester City venció a Brentford y Guardiola alcanzó las 250 victorias

Comienza a cerrarse la Jornada 7 de la Premier League, siendo el duelo del Brentford vs Manchester City, uno de los últimos duelos de la semana, misma que terminó en una mínima pero histórica victoria para los ciudadanos y su entrenador, Pep Guardiola.

Victoria por la minia

En un duelo que terminó por ser más complicado de lo planeado para el equipo del City, el Brentford hizo valer su localía y salió con todo ante uno de los equipos más fuertes del certamen.

El equipo dirigido por Keith Andrews, salió en busca de la esférica intentando quitarle la posesión al City, sin embargo, la calidad y el medio campo del equipo de Guardiola, terminó por imponer la ventaja en el medio campo.

Pese a tener el balón, el City no se vio contundente al ataque, llegando a tirara solo siete veces a puerta y concretando únicamente un gol, por lo que es un saldo bajo considerando los ‘monstruos’ con los que cuenta el equipo en el sector ofensivo.

El invitado especial del partido llegó de manera temprana ala minuto 9, gracias a un zapatazo del delantero de la Selección de Noruega, Erling Haaland , quien puso a su equipo arriba y que terminó por ser la anotación definitiva del juego.

Pep Guardiola llegó a 250 victorias

El duelo no sólo significó tres puntos y que el Manchester City se volviera a meter en puestos de competiciones europeas, sino que tuvo un valor especial para el técnico del equipo, Pep Guardiola. El estratega español llegó a las 250 historias en la Premier League, uniéndose a leyendas como: David Moyes, Sir Alex Ferguson y Arsene Wenger.

Pep no solo entró en una selecta lista de ganadores en una de las ligas más complicadas del mundo, sino que es el más jovén en llegar a los 250, por lo que es una marca histórica que seguramente tardará en romperse.

La primera victoria como entrenador en la Premier League fue en 2016; desde entonces, el técnico español ha ganado 16 títulos, incluyendo UEFA Champions League y Mundial De Clubes, por lo que ya desfila como uno de los históricos que han llegado a la institución de los Ciudadanos.

